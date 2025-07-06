غرامة ملايين الجنيهات، عقوبة التلاعب بالعلامات التجارية

يشكل تزوير العلامات التجارية أحد أبرز أشكال المنافسة غير المشروعة في الأسواق، حيث يؤدي إلى خسائر فادحة للشركات الأصلية، ويقوض ثقة المستهلكين في جودة المنتجات، والأخطر من ذلك أن بعض السلع المزورة، لا سيما الأدوية أو الأغذية أو المعدات الصناعية، قد تتسبب في أضرار صحية جسيمة أو حتى وفيات.

ولذلك تتضمن العقوبات في القانون السجن لعدة سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الجنيهات في القضايا الكبرى. وتنص المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية على معاقبة من يزور علامة تجارية مسجلة أو يقلدها بقصد الغش، بالسجن والغرامة، فضلًا عن مصادرة السلع المضبوطة.

في عام 2022، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مصنع في محافظة الجيزة ينتج زيوت طعام تحمل أسماء تجارية شهيرة، باستخدام مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما ضبطت هيئة الدواء خلال عام 2023 شحنة ضخمة من أدوية مقلدة كانت على وشك التوزيع في عدد من الصيدليات الكبرى.

جريمة عابرة للحدود

الطبيعة الأخطر لهذه الجريمة تكمن في كونها «عابرة للحدود». فشركات عالمية كبرى، مثل شركات الهواتف المحمولة أو الملابس الرياضية، كثيرًا ما تكتشف وجود منتجات تحمل علاماتها في أسواق لا تتعامل معها أصلًاهذه المعادلة المعقدة تتطلب تعاونًا دوليًا بين الأجهزة القضائية والجمركية والرقابية، من أجل تتبع سلاسل التزوير من بلد المنشأ إلى بلد التوزيع.

والاتحاد الأوروبي قدّر في تقارير سابقة أن المنتجات المقلدة تمثل حوالي 6.8% من وارداته، وأشار إلى أن أبرز القطاعات المتضررة تشمل مستحضرات التجميل، والأدوية، والإلكترونيات.

آليات المواجهة والردع

رغم وجود التشريعات، إلا أن المعركة ضد تزوير العلامات التجارية تحتاج إلى أدوات استباقية، من بينها:

تعزيز أدوات التتبع والتأمين على المنتجات الأصلية، مثل الرموز الذكية ووسائل التحقق الإلكترونية.

رفع الوعي لدى المستهلكين حول كيفية تمييز المنتج الأصلي عن المزور.

دعم قدرات الأجهزة الرقابية على مستوى الأسواق الداخلية والمنافذ الجمركية.

كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ضرورة لتبادل البيانات، ورصد الأسواق السوداء التي تنتج أو توزّع سلعًا مزورة

تهديد للاقتصاد والثقة العامة

لا يمكن اختزال جريمة تزوير العلامة التجارية في مجرد اعتداء على حقوق الشركات، بل هي تهديد مباشر للثقة في الأسواق، وضرب لقواعد المنافسة العادلة، وتشويه لصورة المنتج الوطني، وفي ظل تسارع التجارة الإلكترونية، تزداد الحاجة إلى رقابة تكنولوجية أكثر ذكاءً، وتشريعات مرنة، وقضاء اقتصادي حاسم.

تزوير العلامات التجارية جريمة تمس حياة الأفراد بقدر ما تمس عافية الاقتصاد، ولا يمكن القضاء عليها إلا بتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع والشركات، ففي زمن يمكن فيه تزييف كل شيء، تظل "الثقة" هي السلعة الأغلى.

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