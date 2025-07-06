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غرفة عمليات الشرقية: انتظام امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى من تأخر أوراق الأسئلة

طلاب الثانوية العامة،فيتو
طلاب الثانوية العامة،فيتو

أكدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة اليوم، دون تلقي أي شكاوى بشأن تأخر توزيع أوراق الأسئلة داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية.

انتظام 62 ألف طالب داخل لجان الثانوية العامة في الشرقية

امتحانات الثانوية العامة (الدورالأول للعام الدراسي 2024 / 2025)

ويؤدي اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة بالشرقية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، تهدف إلى ضمان انضباط العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.

ويخوض ما يقرب من 62 ألفًا و207 طالبًا وطالبة امتحاناتهم داخل لجانهم بمختلف الإدارات التعليمية، حيث يؤدي طلاب النظام الجديد امتحان مادة "الرياضيات البحتة" لشعبة الرياضيات.

في الوقت ذاته، يؤدي طلاب النظام القديم الامتحان في ثلاث مواد مختلفة، وهي: "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لطلاب شعبة العلوم، و"الرياضيات البحتة (الجبروالهندسة الفراغية)" لطلاب شعبة الرياضيات، و"علم النفس والاجتماع" لطلاب الشعبة الأدبية.

 طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اختبار "مقاييس المفاهيم"، حيث يمتحن طلاب شعبة العلوم في مادة الأحياء، فيما يخضع طلاب شعبة الرياضيات لاختبار الرياضيات البحتة.

أما طلاب مدارس المكفوفين – بنظامي التعليم القديم والجديد – فيؤدون امتحان مادة التاريخ (الورقة الأولى)، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان تيسير العملية الامتحانية وتقديم الدعم اللازم للطلاب.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب.

كما شدد أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.

وأكد الوزير أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.

وجدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

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