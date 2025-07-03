طلاب الثانوية العامة بالشرقية: امتحانا الكيمياء والجغرافيا في المتناول (فيديو وصور)

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، حالة من الارتياح بين الطلاب عقب أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، حيث أكد العديد من الطلاب أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، واعتمدت بشكل كبير على النماذج الاسترشادية التي تدربوا عليها مسبقًا.

الأسئلة مباشرة وسهلة

وأشار طلاب الشعبة العلمية إلى أن امتحان الكيمياء كان مباشرًا ومنظمًا، وتضمنت أسئلته جزئيات مألوفة ومتكررة من النماذج الرسمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، ما جعل العديد منهم يؤكدون بثقة: "هنقفل الامتحان".

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

وفي المقابل، عبّر طلاب الشعبة الأدبية عن ارتياحهم لمستوى امتحان الجغرافيا، واصفين إياه بـ"الجيد"، حيث جاءت أغلب الأسئلة سهلة وواضحة، باستثناء ثلاث نقاط فقط تطلبت قدرًا أعلى من الفهم والتحليل، لكنها لم تخرج عن محتوى المنهج.

فرحة طلاب ثانوية الشرقية بالامتحانات،فيتو

انتظام 62 ألف طالب ثانوية عامة بالشرقية لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا وسط إجراءات مشددة

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس انتظام نحو 62 ألفًا و207 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات لأداء اختبارات مادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الجاري.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

فيما ادي طلاب النظامين القديم والجديد امتحاناتهم وفق الجدول المعلن، كما ادي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) في نفس اليوم، وسط متابعة مكثفة من الجهات المعنية لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.

انطلاق الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة داخل 155 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة

وانطلقت الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة داخل 155 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتوفير الدعم الكامل للطلاب والمراقبين.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

إحصائيات رسمية

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام نحو 813 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، بينهم 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، و768 ألفًا و353 بالنظام الحديث، موزعين على 2029 لجنة على مستوى الجمهورية، تشمل 1973 لجنة رئيسية، و9 لجان بالسجون، و6 بالمستشفيات، و24 لجنة لطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويشرف على الامتحانات أكثر من 120 ألف ملاحظ.

تشديدات وتعليمات وزارية

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية والرقابية، بما في ذلك إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

كما وجه الوزير مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة منظومة الكاميرات داخل اللجان، والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان، مع ضرورة دخول الملاحظين قبل الطلاب والتأكد من الجاهزية الكاملة قبل بدء كل امتحان، مشيرًا إلى متابعته الشخصية للكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة الالتزام الصارم بتوزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في التوقيتات المحددة دون أي تأخير، مع تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

دعم ومتابعة مستمرة

وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم القانوني والإجرائي للمديريات التعليمية لضمان انضباط الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على أن التعامل مع أي سلبيات أو شكاوى سيكون فوريًا وحاسمًا، حفاظًا على نزاهة وشفافية العملية الامتحانية.

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