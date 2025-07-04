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ثاني واقعة غش، التحفظ على عامل بتهمة تسريب إجابات الكيمياء داخل لجنة ثانوية بالشرقية

نيابة الشرقية،فيتو
نيابة الشرقية،فيتو

أمرت نيابة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتحفظ على عامل خدمات بلجنة امتحانية بمدينة أولاد صقر، لاتهامه بتسريب إجابات امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية أثناء سير اللجنة.. وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم لاستجوابه وكشف ملابسات الواقعة والمتورطين المحتملين.

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التحريات تكشف مفاجآة في واقعة تسريب إجابات الكيمياء

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم، ويدعى "ش. م"، استغل طبيعة عمله داخل اللجنة لتمرير الإجابات بين الطلاب، في انتهاك صارخ للضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم متلبسًا أثناء ارتكاب الواقعة داخل اللجنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من واقعة مشابهة شهدتها لجنة كفر صقر، والتي تم خلالها التحقيق مع معلمة بتهمة تسريب امتحان، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه منظومة الامتحانات هذا العام، وسط مطالب بتشديد الرقابة داخل اللجان.

إصابة مراقب واتهامات بـ"تفتيش مهين" للطالبات، أبرز مشاهد امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية،أمس الخميس، عددًا من المشاهد اللافتة، كان أبرزها إصابة أحد المراقبين داخل لجنة مدرسة صلاح سالم الابتدائية بمركز أبو كبير، إلى جانب تصاعد شكاوى أولياء الأمور من إجراءات التفتيش التي وصفوها بـ"المهينة" بحق الطالبات قبل دخول اللجان.

وتعرض المراقب "محمد م." لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية مهام المراقبة، شعر خلالها بآلام حادة في منطقة الصدر، ما استدعى سيارة إسعاف على وجه السرعة، حيث تم نقله إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم استبداله بملاحظ احتياطي لضمان سير الامتحانات دون تعطيل.

شكاوى أولياء الأمور من التفتيش

كما أبدى أولياء الأمور اعتراضهم على أسلوب التعامل الحاد من بعض المراقبين داخل اللجان، مؤكدين أن ذلك أسهم في زيادة توتر الطلاب خلال أداء الامتحانات، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل لضبط منظومة التفتيش ومتابعة سلوكيات العاملين، بما يكفل الحفاظ على كرامة الطلاب وتوفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات بهدوء.

إحصائيات رسمية

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام نحو 813 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، بينهم 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، و768 ألفًا و353 بالنظام الحديث، موزعين على 2029 لجنة على مستوى الجمهورية، تشمل 1973 لجنة رئيسية، و9 لجان بالسجون، و6 بالمستشفيات، و24 لجنة لطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويشرف على الامتحانات أكثر من 120 ألف ملاحظ.

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