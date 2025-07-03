الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة مراقب واتهامات بـ"تفتيش مهين" للطالبات، أبرز مشاهد امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، عددًا من المشاهد اللافتة، كان أبرزها إصابة أحد المراقبين داخل لجنة مدرسة صلاح سالم الابتدائية بمركز أبو كبير، إلى جانب تصاعد شكاوى أولياء الأمور من إجراءات التفتيش التي وصفوها بـ"المهينة" بحق الطالبات قبل دخول اللجان.

عمليات الشرقية: تسليم أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الثانوية العامة دون تأخير

وتعرض المراقب "محمد م." لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية مهام المراقبة، شعر خلالها بآلام حادة في منطقة الصدر، ما استدعى استدعا هوء سيارة إسعاف على وجه السرعة، حيث تم نقله إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم استبداله بملاحظ احتياطي لضمان سير الامتحانات دون تعطيل.

شكاوي أولياء الأمور من التفتيش 

كما أبدى أولياء الأمور اعتراضهم على أسلوب التعامل الحاد من بعض المراقبين داخل اللجان، مؤكدين أن ذلك أسهم في زيادة توتر الطلاب خلال أداء الامتحانات، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل لضبط منظومة التفتيش ومتابعة سلوكيات العاملين، بما يكفل الحفاظ على كرامة الطلاب وتوفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات بهدوء.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية 

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، انتظام نحو 62 ألفًا و207 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة داخل اللجان الامتحانية، لأداء اختبارات مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك في إطار امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الجاري.

وجرت الامتحانات وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مكثفة، حرصت خلالها الجهات المعنية على توفير أجواء هادئة وآمنة داخل اللجان، بما يضمن انضباط سير الامتحانات ويُساعد الطلاب على التركيز وأداء الاختبارات في بيئة مناسبة. هو

إحصائيات رسمية

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام نحو 813 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، بينهم 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، و768 ألفًا و353 بالنظام الحديث، موزعين على 2029 لجنة على مستوى الجمهورية، تشمل 1973 لجنة رئيسية، و9 لجان بالسجون، و6 بالمستشفيات، و24 لجنة لطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويشرف على الامتحانات أكثر من 120 ألف ملاحظ.

تشديدات وتعليمات وزارية

وأكدمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على ضرورة  تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية والرقابية، بما في ذلك إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

كما وجه الوزير مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة منظومة الكاميرات داخل اللجان، والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان، مع ضرورة دخول الملاحظين قبل الطلاب والتأكد من الجاهزية الكاملة قبل بدء كل امتحان، مشيرًا إلى متابعته الشخصية للكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة الالتزام الصارم بتوزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في التوقيتات المحددة دون أي تأخير، مع تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية.

دعم ومتابعة مستمرة

وأكدحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم القانوني والإجرائي للمديريات التعليمية لضمان انضباط الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على أن التعامل مع أي سلبيات أو شكاوى سيكون فوريًا وحاسمًا، حفاظًا على نزاهة وشفافية العملية الامتحانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية اخبار امتحان الكيمياء اليوم اخبار امتحان الجغرافيا طلاب ثانوية الشرقية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

عرض "نارمر" و"مرسل إلى" ضمن فعاليات مهرجان الفرق المسرحية الليلة

السبت، انقطاع مياه الشرب 8 ساعات عن حي الزهور ببني سويف

الكيمياء صعبة والجغرافيا سهلة، آراء طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحانات اليوم في الإسكندرية (فيديو)

بطل سنتذكره للآبد، الدوري الإنجليزي يودع جوتا برسالة مؤثرة

توريد 282 ألف طن قمح لشون وصوامع ببني سويف

طلاب الثانوية العامة يشتكون من امتحان الكيمياء: غريب وصعب ومحتاج وقت (فيديو)

صديقه المقرب، روبن نيفيز يوجه رسالة باكية بعد وفاة ديوجو جوتا

يكفر ذنوب سنة قبله.. المسلمون يستعدون لإحياء ذكرى عاشوراء.. الإفتاء توضح فضله وحكم إفراده بالصيام.. وأقوال الفقهاء عن سر استحباب التوسعة على الأهل والأولاد فيه

الأكثر قراءة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي بنيران قوات الاحتلال

كريستو يرحل عن الأهلي رسميا

بعد رحيله، أرقام وألقاب ديوجو جوتا مع ليفربول

فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

المزيد
الجريدة الرسمية