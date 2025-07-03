إصابة مراقب واتهامات بـ"تفتيش مهين" للطالبات، أبرز مشاهد امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، عددًا من المشاهد اللافتة، كان أبرزها إصابة أحد المراقبين داخل لجنة مدرسة صلاح سالم الابتدائية بمركز أبو كبير، إلى جانب تصاعد شكاوى أولياء الأمور من إجراءات التفتيش التي وصفوها بـ"المهينة" بحق الطالبات قبل دخول اللجان.

وتعرض المراقب "محمد م." لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية مهام المراقبة، شعر خلالها بآلام حادة في منطقة الصدر، ما استدعى استدعا هوء سيارة إسعاف على وجه السرعة، حيث تم نقله إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم استبداله بملاحظ احتياطي لضمان سير الامتحانات دون تعطيل.

شكاوي أولياء الأمور من التفتيش

كما أبدى أولياء الأمور اعتراضهم على أسلوب التعامل الحاد من بعض المراقبين داخل اللجان، مؤكدين أن ذلك أسهم في زيادة توتر الطلاب خلال أداء الامتحانات، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل لضبط منظومة التفتيش ومتابعة سلوكيات العاملين، بما يكفل الحفاظ على كرامة الطلاب وتوفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات بهدوء.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، انتظام نحو 62 ألفًا و207 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة داخل اللجان الامتحانية، لأداء اختبارات مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك في إطار امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الجاري.

وجرت الامتحانات وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مكثفة، حرصت خلالها الجهات المعنية على توفير أجواء هادئة وآمنة داخل اللجان، بما يضمن انضباط سير الامتحانات ويُساعد الطلاب على التركيز وأداء الاختبارات في بيئة مناسبة. هو

إحصائيات رسمية

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام نحو 813 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، بينهم 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، و768 ألفًا و353 بالنظام الحديث، موزعين على 2029 لجنة على مستوى الجمهورية، تشمل 1973 لجنة رئيسية، و9 لجان بالسجون، و6 بالمستشفيات، و24 لجنة لطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويشرف على الامتحانات أكثر من 120 ألف ملاحظ.

تشديدات وتعليمات وزارية

وأكدمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية والرقابية، بما في ذلك إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

كما وجه الوزير مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة منظومة الكاميرات داخل اللجان، والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان، مع ضرورة دخول الملاحظين قبل الطلاب والتأكد من الجاهزية الكاملة قبل بدء كل امتحان، مشيرًا إلى متابعته الشخصية للكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة الالتزام الصارم بتوزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في التوقيتات المحددة دون أي تأخير، مع تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية.

دعم ومتابعة مستمرة

وأكدحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم القانوني والإجرائي للمديريات التعليمية لضمان انضباط الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على أن التعامل مع أي سلبيات أو شكاوى سيكون فوريًا وحاسمًا، حفاظًا على نزاهة وشفافية العملية الامتحانية

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