انتظام 62 ألف طالب ثانوية عامة بالشرقية لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا وسط إجراءات مشددة

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس انتظام نحو 62 ألفًا و207 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات لأداء اختبارات مادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الجاري.

ويؤدي طلاب النظامين القديم والجديد امتحاناتهم وفق الجدول المعلن، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) في نفس اليوم، وسط متابعة مكثفة من الجهات المعنية لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.

انطلاق الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة داخل 155 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة

وتنطلق الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة داخل 155 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتوفير الدعم الكامل للطلاب والمراقبين.

تشديدات أمنية أمام لجان الثانوية العامة وتفتيش دقيق للطلاب قبل دخول الامتحانات

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، حيث خضع الطلاب لتفتيش دقيق قبل السماح لهم بدخول اللجان، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمنع محاولات الغش وضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة.

وتضمنت الإجراءات التأكد من الهوية، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية غير مصرح بها، وسط تواجد أمني مكثف وتعاون من أولياء الأمور في محيط المدارس.

إحصائيات رسمية

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام نحو 813 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، بينهم 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، و768 ألفًا و353 بالنظام الحديث، موزعين على 2029 لجنة على مستوى الجمهورية، تشمل 1973 لجنة رئيسية، و9 لجان بالسجون، و6 بالمستشفيات، و24 لجنة لطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويشرف على الامتحانات أكثر من 120 ألف ملاحظ.

تشديدات وتعليمات وزارية

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية والرقابية، بما في ذلك إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

كما وجه الوزير مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة منظومة الكاميرات داخل اللجان، والتنسيق الكامل مع رؤساء اللجان، مع ضرورة دخول الملاحظين قبل الطلاب والتأكد من الجاهزية الكاملة قبل بدء كل امتحان، مشيرًا إلى متابعته الشخصية للكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة الالتزام الصارم بتوزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في التوقيتات المحددة دون أي تأخير، مع تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية.

دعم ومتابعة مستمرة

وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم القانوني والإجرائي للمديريات التعليمية لضمان انضباط الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على أن التعامل مع أي سلبيات أو شكاوى سيكون فوريًا وحاسمًا، حفاظًا على نزاهة وشفافية العملية الامتحانية.

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