خطر صامت يهدد الحياة، أسباب وأعراض الجلطات الدموية

تُعد الجلطات الدموية كتلًا من الخلايا والبروتين تتشكل في الدم، وتلعب دورًا حيويًا في إيقاف النزيف عند الإصابات، ورغم أن وظيفتها الطبيعية تقتضي الذوبان تلقائيًا مع التعافي، إلا أن استمرارها أو تكونها دون داعٍ قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية كليًا أو جزئيًا، مهددًا الحياة بمضاعفات خطيرة.

ما هي الجلطة الدموية؟

الجلطة الدموية هي تجمع من خلايا الدم والبروتينات في مجرى الدم. بينما تساعد هذه التجمعات في وقف النزيف بعد الإصابة، فإنها في الأحوال الطبيعية تذوب تدريجيًا، ولكن في حال عدم ذوبانها أو تكونها دون ضرورة، يمكن أن تُعيق تدفق الدم في الأوعية الدموية أو تسدها بالكامل، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

مخاطر الجلطات الدموية ومضاعفاتها

يمكن أن تُسبب الجلطات الدموية غير المتوقعة مشاكل صحية وخيمة، قد تصل إلى الوفاة. فإذا تكونت الجلطة في الشريان، فإنها قد تُفضي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. أما إذا تشكلت في الوريد، فقد تُحدث ألمًا وتورمًاK وتُعرف الجلطة المتكونة في الأوردة العميقة بـ تخثر الأوردة العميقة (DVT)، بينما تُسمى الجلطة التي تنتقل إلى الرئتين وتُعيق تدفق الدم فيها بـ الانسداد الرئوي (PE).

ويُصنف كل من تخثر الأوردة العميقة والانسداد الرئوي كحالات طبية طارئة تستدعي تدخلًا فوريًا.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطات

يمكن أن تحدث الجلطات الدموية نتيجة لكسر في العظام أو إجهاد عضلي شديد، ولكن في بعض الأحيان قد لا يكون السبب واضحًا، وقد لا يُدرك المصاب بوجودها. ومع ذلك، هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالجلطات الدموية، وتشمل:

التعافي من الجراحة أو فترات الجلوس الطويلة، سواء كان ذلك خلال رحلات الطيران الطويلة أو عند استخدام الكراسي المتحركة.

زيادة الوزن أو السمنة

الإصابة بداء السكري أو ارتفاع الكوليسترول

التقدم في العمر

علامات تحذيرية قد تشير إلى وجود جلطة دموية

تُعد معرفة الأعراض المحتملة للجلطات أمرًا بالغ الأهمية للتدخل السريع وإنقاذ الحياة. إليك أبرز هذه العلامات:

التورم: يحدث التورم عندما تُعيق الجلطة تدفق الدم، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأوعية الدموية. إذا حدث التورم في أسفل الساق أو الساق بأكملها، فغالبًا ما يكون ذلك علامة على تخثر الأوردة العميقة (DVT). ويمكن أن يحدث التورم أيضًا في الذراعين أو البطن. وحتى بعد زوال الجلطة، قد يستمر واحد من كل ثلاثة أشخاص في المعاناة من التورم، وأحيانًا الألم والقروح نتيجة لتلف الأوعية الدموية.

تغير لون البشرة: إذا سدت الجلطة الأوردة في الذراعين أو الساقين، فقد تبدو المنطقة المصابة زرقاء أو حمراء. كما يمكن أن يتغير لون البشرة بسبب تلف الأوعية الدموية اللاحق. وقد يُسبب الانسداد الرئوي شحوبًا وزرقة ورطوبة في الجلد.

الألم: قد يشير ألم الصدر المفاجئ والشديد إلى انفكاك جلطة وتسببها في نوبة قلبية، أو قد يكون علامة على جلطة في الشريان تُسبب نوبة قلبية. في هذه الحالة، قد يشعر المصاب أيضًا بألم في الذراع، خاصة الذراع اليسرى. غالبًا ما تكون الجلطة مؤلمة في موضعها، مثل أسفل الساق، المعدة، أو أسفل الحلق.

صعوبة في التنفس: تُعد هذه العلامة خطيرة للغاية، وقد تشير إلى وجود جلطة في الرئة أو القلب. قد يتسارع نبض القلب، أو قد يشعر المصاب بالتعرق أو الإغماء.

أعراض الجلطات تبعًا لموقعها

تختلف أعراض الجلطات الدموية باختلاف موقعها في الجسم:

الرئة (الانسداد الرئوي): قد تُسبب أعراضًا مثل النبض السريع، ألمًا في الصدر، سعالًا مصحوبًا بالدم، وضيقًا في التنفس. يجب التوجه إلى المستشفى فورًا في حال ظهور هذه الأعراض. وفي بعض الحالات، قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق.

القلب (النوبة القلبية): قد تتشابه أعراضها مع جلطة الرئة، ولكن في حالة النوبة القلبية، قد يشعر المريض أيضًا بالغثيان والدوار بالإضافة إلى ألم الصدر. في كلتا الحالتين.

الدماغ (السكتة الدماغية): عندما لا يتدفق الدم بشكل طبيعي إلى الدماغ، يزداد الضغط، وقد يؤدي الانسداد الشديد إلى سكتة دماغية. فبدون الأكسجين من الدم، تبدأ خلايا الدماغ في الموت في غضون دقائق. يمكن أن تُسبب الجلطة الدماغية صداعًا، ارتباكًا، نوبات صرع، مشاكل في الكلام، ضعفًا، وأحيانًا شللًا في جانب واحد من الجسم.

البطن: في كثير من الأحيان، قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق. ومع ذلك، يمكن أن تتمزق الأوردة المسدودة في المعدة أو المريء، مما يؤدي إلى نزيف داخلي يُسبب ألمًا شديدًا. قد يُلاحظ المصاب دمًا في البراز أو القيء، وقد يبدو البراز أسود اللون وذو رائحة كريهة بشكل غير عادي.

الكلى (خثار الوريد الكلوي): عادةً ما تنمو هذه الجلطات ببطء، خاصة لدى البالغين، ومن المحتمل ألا تظهر أي أعراض إلا إذا انفصل جزء منها وانتقل إلى الرئتين. في حالات نادرة، خاصة لدى الأطفال، يمكن أن تتطور بسرعة وتُسبب الغثيان، الحمى، والقيء. وقد يُلاحظ أيضًا وجود دم في البول وانخفاض في مرات التبول.

ماذا تفعل إذا اشتبهت بوجود جلطة دموية؟

إذا كان الشخص يشك في إصابة شخص بجلطة دموية، فمن الضروري استشارة الطبيب أو التوجه إلى قسم الطوارئ فورًا. فالجلطات الدموية قد تكون مميتة، ولا يمكن التأكد من الإصابة بها إلا بعد الفحص الطبي المتخصص.

قد يصف الطبيب دواءً مذيبًا للجلطات، أو قد يُجري تدخلًا جراحيًا لإزالة الجلطة عبر إدخال أنبوب رفيع إلى موقعها.

نصائح للوقاية من الجلطات الدموية

يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل احتمالية الإصابة بالجلطات الدموية، وتشمل هذه النصائح:

الحفاظ على وزن صحي، اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب الجلوس أو البقاء ثابتًا لفترات طويلة: خاصة بعد الرحلات الطويلة أو العمليات الجراحية.

التحرك بشكل منتظم: إذا كنت تعمل في مكتب، انهض وتحرك كل ساعتين على الأقل. قم بتحريك الساقين والقدمين وأصابع القدم أثناء الجلوس.

ارتداء الجوارب أو الملابس الضاغطة: استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كانت الجوارب أو الملابس الضاغطة الضيقة يمكن أن تساعد في تحسين تدفق الدم.

استشارة الطبيب حول الأدوية المضادة للجلطات: إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بالجلطات، فقد ينصح الطبيب بتناول أدوية مضادة للتخثر.

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