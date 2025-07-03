الثقب البيضاوي يهدد بإنهاء الحياة، واستشاري يكشف سر الجلطة المخية الغامضة

الجلطة المخية الغامضة، كشف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتور محمد خضر، عن حالة غريبة، تحدث لـ 25% من الناس، وتسمى "الثقب البيضاوي"، الذي يؤدي لجلطة مخية غامضة، ما يشكل خطورة على حياة الإنسان.

سر الثقب البيضاوي وعلاقته بجلطات المخ

وحذر الدكتور محمد خضر أن الثقب البيضاوي بين الأذينين هو فتحة صغيرة موجودة بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر في قلب الجنين، مؤكدًا أنه ضروري حيوية للجنين، لكنها تُغلق بنسبة 75% عند الإنسان بعد مولده، لكن هناك 25% من الناس لا يغلق الثقب البيضاوي لديهم، ما يسبب السكتة الدماغية أو الجلطة المخية الغامضة التي تؤدي للوفاة.

الثقب البيضاوي يهدد حياة الناس، فيتو



وقال الدكتور محمد خضر، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، عن الثقب البيضاوي: "خلال هذا الأسبوع تم بفضل الله إغلاق الثقب البيضاوي بين الأذينين لمريض يبلغ من العمر ٤٥ سنة أصيب بجلطة مخية غير مفسرة ولا يعاني من أي أمراض أو عوامل خطورة أخرى".

وأوضح الدكتور محمد خضر أن "الثقب البيضاوي بين الأذينين هو فتحة صغيرة موجودة بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر في قلب الجنين، وهي ضرورة حيوية للجنين حيث إن الرئتين لا تعملان خلال الحمل، وينتقل الدم المؤكسج من الأم للجنين عبر المشيمة، ثم ينتقل من الجانب الأيمن للجانب الأيسر عبر هذه الفتحة، ثم يضخ لباقي جسم الجنين، وسبحان الخالق العظيم".

علاقة الثقب الأبيض بالجلطة المخية، فيتو



وعلق الدكتور محمد خضر قائلًا: "ويغلق عادة هذا الثقب البيضاوي خلال أسابيع بعد الولادة في 75%من الناس، ويبقي مفتوحًا في 25% من البشر، وهي نسبة كبيرة، معظم الحالات لا يتم تشخيصها، وعادة لا تكون مصحوبة بمشاكل إلا في حالات معينة يجب البحث عنها وعلاجها"

السكتة الدماغية والصداع المزمن، مشكلات يسببها الثقب البيضاوي

وعن المشاكل التي يسببها الثقب البيضاوي، قال الدكتور "السكتة الدماغية أو الجلطة المخية غير المفسرة بعد استبعاد كل الأسباب cryptogenic stroke، وتكون أكثر شيوعًا في الشباب وبدون سبب مفسر".

الثقب البيضاوي بين الأذنين في القلب، فيتو



كما يسبب الثقب الأبيض أيضًا، حسبما قال الدكتور خضر: "الصداع النصفي المزمن المقاوم للأدوية والمصاحب بأعراض بصرية، وبعض الأشخاص والمهن الذين يتعرضون لتغيير كبير في الضغط، مثل الغواصين أو هواة القفز بالمظلات، وذلك في حالة ظهور أعراض عصبية بعد الغوص، ويكون السبب مرور فقاعات هوائية عبر الثقب للجانب الأيسر للقلب ومنه للمخ"

وكشف الدكتور محمد خضر أن الثقب البيضاوي يسبب "متلازمة نقص الأكسجين وهي متلازمة نادرة يحدث فيه نقص للاكسجين عند الوقوف ويتحسن عند النوم والاستلقاء، وبالرغم من شيوع هذا الثقب حيث يتواجد في 25% من البشر، فإنه لا يحمل خطورة إلا في حالات معينة"

وتابع محمد خضر "أضف إلي هذه الحالات الحالات التي يوجد بها خلل وراثي في تجلط الدم كالمرضى الذين يعانون من جلطات وريدية متكررة في أوردة الساقين أو الأمعاء، هؤلاء المرضى أكثر عرضة لجلطات المخ، في حالة وجود هذا الثقب"

وطالب الدكتور محمد خضر بالبحث عن إحتمالية وجود الثقب في هؤلاء المرضى، لمنع حدوث الجلطات المخية، يتم التشخيص بالموجات الصوتية للقلب والموجات الصوتية للقلب عن طريق المنظار، والعلاج في الحالات التي تحتاج يتم عن طريق القسطرة.

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