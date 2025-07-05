السبت 05 يوليو 2025
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رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يبحث مع مدير مركز التأهيل التربوي خطة العملية الامتحانية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

استقبل الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، الدكتور أمين دياب، مدير مركز التأهيل التربوي فرع الإسماعيلية، وذلك في حضور الدكتور  احمد بيومي، الوكيل  الشرعي للمنطقة.  

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يبحث مع مديري الإدارات خطة عمل الفترة المقبلة (صور)

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بداية اللقاء بين الجانبين 

وفي  مستهل اللقاء قدم الدكتور أمين دياب لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الإدارة المركزية. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

استعراض خطة العملية الامتحانية 

كما استعرض الدكتور أمين دياب مع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية الخطة العملية الامتحانية لطلبة وطالبات التأهيل التربوي والتي تعقد وفقًا لبروتوكول التعاون بين مشيخة الأزهر وكلية التربية بنين بالقاهرة والأكاديمية المهنية للمعلمين للعام الجامعي 2024/2025م.   

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وضع حاول لكافة العوائق 

وتأكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية من وضع حلول لأي عوائق أو معوقات أمام الممتحنين، وفي نهاية الاجتماع تمنى للجميع التوفيق والنجاح.

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

ومن جهة أخرى كان قد اجتمع، الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، بمديري إدارات ديوان عام المنطقة.  
 

 

مناقشة متطلبات العمل في المرحلة القادمة 

واستهدف الاجتماع مناقشة متطلبات العمل في المرحلة القادمة، كما تم التنبيه على ضرورة مراعاة تنفيذ الضوابط والتعليمات الخاصة بخطوط السير، ومناقشة خطط العمل والمأموريات، واستعراض أهم المعوقات التي تواجههم.  

 

استعراض إنجازات الإدارات 

كما استمع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الاجتماع لجميع مديري الإدارات حيث عرض كل منهم أهم إنجازات الإدارات في الفترة السابقة وعرض خطط كل إدارة للعمل بها خلال الفترة القادمة.

 

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