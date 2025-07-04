الجمعة 04 يوليو 2025
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محافظات

أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ في الإسماعيلية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، عن الأماكن التي تم تخصيصها لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ في الإسماعيلية بانتخابات 2025.  

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مكان مواعيد الكشف الطبي لمرشحي الشيوخ 

وخصصت عنوان الكشف الطبى للمرشحين بالمعمل المشترك بمستشفى حميات الإسماعيلية، طوال أيام الأسبوع. 

تنظيم حفظ الأمن والنظام خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 

ومن جهة أخرى أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم (13) لسنة 2025 بشأن تنظيم حفظ الأمن والنظام خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقررة هذا العام.  

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون مجلس الشيوخ وتعديلاته، فضلًا عن قرارات الهيئة المتعلقة بدعوة الناخبين وجدول العملية الانتخابية، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في الأول من يوليو 2025 كالتالي.
 

تأمين الناخبين وضمان سلامتهم خلال عملية التصويت.
 
حماية المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي إخلال بالأمن.
 
تأمين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية أثناء تأدية مهامهم الانتخابية، من لحظة تسلم الأوراق وحتى عودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
 
حماية مقار الإدارات الانتخابية، بما يشمل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، واللجان العامة والفرعية، والمراكز الانتخابية، ولجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية.
 
تأمين مستلزمات الانتخابات من أوراق ومطبوعات، خلال مراحل الطباعة والنقل والتسليم.
 
الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية المدعوين لمتابعة الانتخابات.
 

ضوابط دخول قوات التأمين
 
وأكد القرار في مادته الثالثة على حظر دخول قوات التأمين إلى اللجان العامة أو الفرعية، إلا بطلب رسمي من رئيس اللجنة، حفاظًا على حياد العملية الانتخابية.
 
كما منحت المادة الرابعة الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في طلب الاستعانة بممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية لتنسيق أعمال التأمين خلال فترة الانتخابات.
 

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