مصرع شخص صعقا بالكهرباء في الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه جراء تعرضه للصعق الكهربائي بمنطقة السماكين التابعة لقرية السبع آبار في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بمصرع شخص

وكانت قد تلقت غرفة العمليات بفرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد مصرع شخص جراء تعرضه للصعق الكهربائي بمنطقة السماكين التابعة لقرية السبع آبار بمركز ومدينة أبوصوير.

انتقال الشرطة وسيارة الإسعاف

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المتوفى إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

بيانات المتوفى

وتبين من الفحص المبدئي أن المتوفى يدعى “م. ش. إ. إ”، ويبلغ من العمر 35 عاما متوفي جراء إصابته بصعق كهربائي.

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