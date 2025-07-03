الخميس 03 يوليو 2025
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محافظات

هربا من حرارة الجو بالمنازل، عائلات الإسماعيلية تتوافد على الشواطئ (فيديو وصور)

جانب من إقبال المصطافين
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا، من شاطئ الفيروز في محافظة الإسماعيلية، لرصد إقبال المواطنين على شواطئ المحافظة؛ هربا من حرارة الجو. 

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توافد المصطافين على الشواطئ 

وشهدت شواطئ الإسماعيلية، اليوم الخميس، إقبالا من الأسر والمصطافين الذين توافدوا على الشواطئ، هربا من ارتفاع درجات الحرارة داخل البيوت والمنازل.

 

جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو

مياه بحيرة التمساح 

وأقبل العشرات من أهالى المحافظة على النزول إلى مياه بحيرة التمساح للتبرد بمياه بحيرة التمساح من ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الـ 39 درجة.  

 

 

جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو
جانب من إقبال المصطافين على الشواطئ، فيتو

شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 

وتحظى محافظة الإسماعيلية، بوجود العشرات من الشواطئ والمنتجعات السياحية الممتدة على طول شاطئ بحيرة التمساح، بالإضافة إلى وجود العشرات من الفنادق، سواء بمدينة الإسماعيلية أو بمركز ومدينة فايد.  

 وكانت لجنة المرور على الشواطئ في محافظة الإسماعيلية، عقدت اجتماعًا لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ اشتراطات السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة وملائمة للمصطافين.  

متابعة جاهزية الشواطئ 

وخلال الاجتماع، استعرضت الجهات المشاركة في اللجنة جهودها في متابعة جاهزية الشواطئ والمرافق، والتأكد من استيفاء التراخيص المطلوبة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة، مع استمرار عمل اللجنة في المتابعة الميدانية. 

 

شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 

 

شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 

مناقشة آلية تدريب المنقذين 

كما تمت مناقشة آليات تدريب المنقذين بشركات الإنقاذ، مع التأكيد على ضرورة تقديم كشوف طبية معتمدة للمتدربين؛ لضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة العامة، والتأكد من خلوهم من أي أمراض قد تؤثر على كفاءتهم في أداء مهامهم. 

 

اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين 

وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة، تصل لغلق الشواطئ التي لا تلتزم باشتراطات الصحة والسلامة، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان تقديم خدمات ذات جودة.

شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن: رؤساء المراكز والمدن والأحياء كلٌ في نطاقه، مديرية أمن الإسماعيلية، مكتب متابعة المحافظ، شرطة المسطحات المائية، إدارات السياحة، البيئة، الإدارة الهندسية، التخطيط العمراني، حماية أملاك الدولة، الشئون القانونية، حماية الأراضي الزراعية، التفتيش والمتابعة بمركز ومدينة فايد، مديرية الصحة، هيئة الثروة السمكية، مرفق الإسعاف، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وشركة "سي لاين" للغوص والإنقاذ. 

شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 
شواطئ ومنتجعات سياحية بالإسماعيلية 

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "موسم بلا غرق" التي أطلقها محافظ الإسماعيلية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضمان صيف آمن للزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة.

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