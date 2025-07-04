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محافظات

مواصلات مجانية بالإسماعيلية لنقل المواطنين لمبادرة الأسماك لأهل البلد (صور)

مواصلات مجانية بالإسماعيلية،
مواصلات مجانية بالإسماعيلية، فيتو

وفرت محافظة الإسماعيلية، وسائل مواصلات مجانية لنقل المواطنين من منطقة كوبري المشاة بميدان الفردوس إلى سوق السمك بطريق البلاجات، وذلك لتسهيل انتقال المواطنين من وإلى السوق لشراء احتياجاتهم من داخل مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد".  

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تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

وكان قد وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار توفير خطوط مواصلات مجانية لتسهيل وصول المواطنين إلى مجمع الأسماك المطور (سوق السمك الجديد) بطريق البلاجات، لشراء احتياجاتهم من مبادرة “أسماك البلد لأهل البلد”. 

مواصلات مجانية بالإسماعيلية، فيتو
مواصلات مجانية بالإسماعيلية، فيتو
مواصلات مجانية بالإسماعيلية، فيتو
مواصلات مجانية بالإسماعيلية، فيتو

تلبية احتياجات المواطنين 

ولم يقتصر الأمر على الأسماك فقط، بل يتم أيضًا توفير خضراوات وفاكهة وسلع غذائية أساسية مثل الزيوت والأرز وبأسعار تنافسية في نفس المكان؛ لتلبية كافة احتياجات المواطن من مكان واحد، مما يوفر عليه الوقت والجهد ويعزز من تجربة التسوق لديه. 

تبني نهج شامل لتوفير السلع بأسعار مخفضة 

وأكد محافظ الإسماعيلية على حرص المحافظة على تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع الأساسية، ودعم المنتجين المحليين، وتنشيط حركة الأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ليصبح المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الجهود.

مواصلات مجانية بالإسماعيلية، فيتو
مواصلات مجانية بالإسماعيلية، فيتو
مواصلات مجانية بالإسماعيلية، فيتو
مواصلات مجانية بالإسماعيلية، فيتو

استمرارًا لجهودها المتواصلة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تستعد محافظة الإسماعيلية للأسبوع الثاني على التوالي لإطلاق مبادرة تخفيض أسعار الأسماك تحت عنوان "أسماك البلد لأهل البلد" غدا الجمعة الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٥.  

 

تأتي هذه المبادرة في ظل توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أكد على أهمية تكاتف الجهود لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين. 

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