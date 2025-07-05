فور استلام عمله، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية (صور)

بدأ الدكتور مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، مباشرة مهام عمله ، عقب توليه منصبه الجديد رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

متابعة سير الامتحانات

وقام بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة الإسماعيلية، حيث تابع سير أعمال الامتحانات يرافقه عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة.

تفقد لجنة معهد فتيات ال نوح

وتفقد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، لجنة معهد فتيات ال نوح النموذجي بإدارة الإسماعيلية، حيث اطمئن على وصول الأسئلة إلى مقر اللجان في الموعد المحدد ووفقًا للضوابط الامتحانية والأمنية، بدأ انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية، سير الامتحانات بلجنة معهد ال نوح النموذجي بنين علمي ومقرها معهد فتيات ال نوح النموذجي، وسط هدوء واستقرار داخل اللجان، والتأكد من عدم اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول مع الطلاب أو أعضاء اللجنة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توزيع أوراق الامتحانات في موعدها

واطمأن رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على توزيع أوراق الامتحان في الوقت المناسب وعدم وجود أي عائق خلال الامتحان



وأدى طلاب القسم العلمي اليوم الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية، وسط تأمين عالٍ من رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية، وتوفير كافة الخدمات الطبية والصحية داخل اللجان وخارجها.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وشدد على اتباع التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات بالمنطقة، والتعاون بين جميع المشاركين من أجل خروج الامتحانات بصورة متميزة.

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