رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يبحث مع مديري الإدارات خطة عمل الفترة المقبلة (صور)

اجتمع الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، بمديري إدارات ديوان عام المنطقة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد بيومي مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، ومديرى إدارة التعليم الابتدائي، ومدير إدارة الأمن، مدير إدارة التوجيه الفني، مدير إدارة المعامل والوسائل، ومدير إدارة الخطة والمناهج، ومدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، ومدير إدارة الشئون المالية، مدير ادارة الحسابات، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير إدارة التعليم النوعي.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة متطلبات العمل في المرحلة القادمة

واستهدف الاجتماع الذى عقده رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية مناقشة متطلبات العمل في المرحلة القادمة، كما تم التنبيه على ضرورة مراعاة تنفيذ الضوابط والتعليمات الخاصة بخطوط السير، ومناقشة خطط العمل والمأموريات، واستعراض أهم المعوقات التي تواجههم.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

استعراض إنجازات الإدارات

كما استمع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الاجتماع لجميع مديري الإدارات حيث عرض كل منهم أهم إنجازات الإدارات في الفترة السابقة وعرض خطط كل إدارة للعمل بها خلال الفترة القادمة.

وكان قد بدأ الدكتور مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، مباشرة مهام عمله، عقب توليه منصبه الجديد رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

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