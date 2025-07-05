السبت 05 يوليو 2025
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بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية

المرشحين خلال التقدم
المرشحين خلال التقدم بأوراقهم، فيتو

بدأ مجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم السبت، في استقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.  

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المرشحين المتقدمين بأوراقهم 

واستقبل مقر المحكمة الابتدائية في محافظة الإسماعيلية اليوم، أولى المرشحين الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمزمع عقدها أغسطس المقبل، حيث تقدم كل من مجدي سعد على زايد عن حزب حماة الوطن رقم ١ بالقائمة رمز الماسة، وعلى سعيد شعيب فردي مستقل، والهام نافع، ورفعت عايش، ومجدي عاشور.  

 

فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ 

و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، اليوم السبت، لمدة 6 أيام حتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يغلق باب التقديم في الثانية ظهرًا.
 

شروط الترشح في انتخابات الشيوخ 
اشترط قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في المتقدم للترشح الشروط التالية:
 
أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
 
مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد تم شطب أو رفع قيده.
 
ألا يقل عمره عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح.
 
حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
 
قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
 
ألا تكون قد أسقطت عضويته من البرلمان بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يزُل الأثر المانع وفقًا للقانون، وذلك بانقضاء الفصل التشريعي أو صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع.
 

إجراءات تقديم الطلبات بالنسبة للنظام الفردي
يقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة تلقي الطلبات المشكلة بقرار من الهيئة ومقرها المحكمة الابتدائية بالدائرة المختارة، خلال المدة المحددة.
 
يجوز التقديم عبر وكيل بتوكيل خاص موثق.
 
يحدد طالب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب مع بيان انتمائه الحزبي أو كونه مستقلًا.
 
يسدد المتقدم تأمينًا مقداره 30 ألف جنيه بخزينة المحكمة المختصة.

المستندات المطلوبة للترشح على النظام الفردي 
بيان سيرة ذاتية يتضمن الخبرة العلمية والعملية مع صورة شخصية حديثة.
 
صحيفة الحالة الجنائية.
 
بيان الصفة (حزبي/مستقل) وشهادة حزبية إن كان منتميًا لحزب.
 
إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.
 
شهادة المؤهل الجامعي.
 
شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء.
 
إيصال سداد التأمين.
 
شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي.
 
شهادة من المحكمة الابتدائية تؤكد القيد بقاعدة بيانات الناخبين.
 
شهادة استقالة لمن يشغلون مناصب عسكرية أو شرطية أو قضائية أو رقابية أو تنفيذية.
 
موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن كان من الضباط.
 
ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية.
 
تقرير طبي يثبت الخلو من الأمراض البدنية والذهنية والإدمان.
 
إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات مانعة للترشح.
 

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