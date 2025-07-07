نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الزراعي والصناعي والتجاري بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، بدأت عمليات البحث عبر محركات البحث المختلفة تتزايد خلال الساعات الماضية من قبل طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم للبحث عن موعد ظهور النتيجة.

برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2025 وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من قبل وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ومن جانبه كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأوضح إلي أنه تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، وأنه جاري الآن في كنترولات الدبلومات الفنية 2025، الانتهاء من أعمال المراجعة والتجميع المركزي للدرجات والمراجعة النهائية لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2025 تمهيدا لعرضها على محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها وإعلانها رسميا.

وأكد أنه من المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الدبلومات الفنية 2025 خلال أيام، وأن النتائج مبشرة حتي الآن.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.

- تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

- إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.

- - الضغط على "استعلام".

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس بالدرجات لجميع طلاب الدبلومات الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، والتعليم المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وجاءت أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:

-إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

-عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

-عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامجا، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

-وبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

-وبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (187300) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين... إلخ).

-عدد الاستراحات المخصصة لمعلمي التعليم الفني المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025 يقارب حوالي (500) استراحة.

-عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوى الجمهورية، وتتضمن عدد (5540) عضوا من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.

-عدد الأعضاء المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (41200) عضو.

-عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

-عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

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