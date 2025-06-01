وزير التعليم يوجه باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي محاولات للغش في امتحانات الدبلومات

تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

امتحانات طلاب دبلومات المدارس الثانوية الفنية

ويؤدي طلاب دبلومات المدارس الثانوية الفنية في تخصصات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، اليوم الامتحانات التحريرية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين (780000) طالب وطالبة، وتُعقد الامتحانات في عدد (2,647) لجنة تغطي 106 مواد امتحانية على فترتين.

واطمأن الوزير على انتظام سير الامتحانات من خلال التواصل المباشر مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، مشددًا على ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه اللجان وحل المشكلات أولًا بأول، لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

أهمية الانضباط داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات للغش

وشدد الوزير على أهمية الانضباط داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولات للغش سواء كانت تقليدية أو باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، مع التأكد من عدم اصطحاب الطلاب لأجهزة الهاتف المحمول داخل اللجان.

وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ووجه الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات على جهودهم المبذولة.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي استحدثت للمرة الأولى هذا العام، حيث يتم من خلالها متابعة كافة غرف عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كافة المديريات التعليمية.

وتابع الوزير من داخل غرفة العمليات سير امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، حيث أكد على مواصلة سير العملية الامتحانية بشكل منضبط وضمان توفير كافة سبل الراحة للطلاب والالتزام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أي محاولات غش يتم ضبطها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.