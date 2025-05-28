وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا

تنطلق غدًا الخميس الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية، في محافظة الإسماعيلية للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وسيؤدى ١٢٧٧٩طالبا وطالبة امتحاناتهم التحريرية في ٨ إدارات تعليمية وذلك بواقع (٢٢ لجنة للتعليم الصناعى و١٥ لجنة تعليم زراعى و١١ للجنة تعليم تجارى بالإضافة إلى لجنة واحدة للتعليم الفندقى).

تفقد غرفة العمليات

وتفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء غرفة عمليات الدبلومات الفنية بديوان عام المديرية برئاسة المهندس محمد سعيد مدير التعليم الفني.

تنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات

ووجه بضرورة متابعة مسار الامتحانات بالاضافة إلى تنفيذ كافة تعليمات الإدارة العامة للإمتحانات والالتزام بتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتضافر كافة الجهود لتوفير الأمن والهدوء وتحقيق الانضباط داخل اللجان الإمتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أنه قد تم تجهيز ٣٩ استراحة وتم تجهيزها وإمدادها بكافة وسائل الراحة والمعيشة بما يتناسب مع مكانة المعلم.

تشديد على التصدي للغش

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أنه تم التشديد على التصدى لكل صور الغش داخل اللجان وعدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة رقمية سواء مع الطلاب أو الملاحظين أو المراقبين ومصادرتها فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وحظر دخولها اللجان التى سوف يؤدون امتحاناتهم بها وفقا للجداول المعتمدة.

الانتهاء من تجهيز الاستراحات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية: تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة والمطلوبة من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الإمتحانية وتأمينها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية (الصحة - الإسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية) كل فى مجاله للمعاونة فى مجال الامتحانات حيث تم تشكيل لجان لمراجعة توافر الإجراءات واحتياجات جميع اللجان والتأكيد على الالتزام بالكثافة المقررة داخل كل لجنة ومراجعة طفايات الحريق وكل بنود الصحة والسلامة المهنية وتخصيص حجرات عزل بكل لجنة الي جانب التنبيه بضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الإمتحانية وتكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أى طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الامنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

ولفت إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية التى بدأت منذ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٥ بالاختبارات العملية والمعملية يتم متابعتها بشكل لحظى ومستمر من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية التى تضم جميع المعنيين والتى تم ربطها بغرف عمليات مماثلة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة كما تم تشكيل لجنة مركز توزيع أسئلة التعليم الفنى طبقا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم هذا وسوف يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من ١٨ / ٦ / ٢٠٢٥ حتى ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥.

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