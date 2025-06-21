السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس بجميع محافظات مصر

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2025 وذويهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

وبدأ عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وزير التعليم يوجه باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي محاولات للغش في امتحانات الدبلومات

أبرز مشاهد امتحانات الدبلومات الفنية اليوم.. تداول الأسئلة على التليجرام.. جمع قطيع ومفرد الموارد تحير الطلاب.. وحريق في لجنة بسوهاج

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأشار المصدر إلى أن كنترولات الدبلومات الفنية 2025 ما زالت تشهد استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى الآن، وبالتالي سيكون موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس بعد انتهاء أعمال التصحيح في الكنترولات، ليتم بعد ذلك اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025، من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

غدًا، استئناف امتحانات الدبلومات الفنية لنظام العمال والمهنى والطاقة الشمسية بالوادي الجديد

49717 طالبا يستأنفون امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية، ووكيل التعليم يؤكد عدم تلقي شكاوى

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من رصد جميع درجات الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية والعملية والمعملية، سيتم فورا تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس جميع المحافظات للاعتماد والإعلان الرسمي.

 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا.

 

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.
  - تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  - إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.
-  - الضغط على "استعلام".

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس بالدرجات لجميع طلاب الدبلومات الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي )  بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، والتعليم المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2025 الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية 2025 امتحانات الدبلومات الفنية رابط نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنيه

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث دهس على محور المشير

جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك

أسباب إيقاف البطاقات التموينية وخطوات إعادتها

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

تحديث جديد لـ "واتساب" يهدف إلى تطوير أداة كتابة ذكية لأجهزة الأندرويد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، الرد على تساؤلات موسى عليه السلام فيما فعله الخضر (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان

بداية جديدة وأمل جديد، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية