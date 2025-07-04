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بينهم طفلة، إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالمنوفية

إصابة 4 أشخاص فى
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الإقليمى

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمى بين سيارتي ملاكى بالقرب من نزلة الباجور فى محافظة المنوفية.

نقل المصابين لمستشفى الباجور

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكى على الطريق الإقليمى، وأسفر الحادث عن وقوع 4 إصابات تم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية.

أسماء مصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

واستقبل مستشفى الباجور، كلا من ا.ح 29 سنة، واع عمر عام، ع م 31 سنة، وم.م 40 سنة، مصابين بإصابات متفرقة جراء الحادث.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية الطريق الإقليمى بالمنوفية حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية مستشفى الباجور التخصصي محافظة المنوفية

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