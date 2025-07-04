بينهم طفلة، إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمى بين سيارتي ملاكى بالقرب من نزلة الباجور فى محافظة المنوفية.

نقل المصابين لمستشفى الباجور

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكى على الطريق الإقليمى، وأسفر الحادث عن وقوع 4 إصابات تم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية.

أسماء مصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

واستقبل مستشفى الباجور، كلا من ا.ح 29 سنة، واع عمر عام، ع م 31 سنة، وم.م 40 سنة، مصابين بإصابات متفرقة جراء الحادث.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.