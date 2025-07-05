كارثة جديدة على الطريق الإقليمي، مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 في حادث مروع بمنشأة القناطر

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، كارثة جديدة، بعدما أسفر حادث تصادم مروع بين ميكروباصين قرب مدخل قرية أبو غالب بمركز منشأة القناطر، عن مصرع 6 أشخاص في الحال، وإصابة 10 آخرين بإصابات بالغة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبيّن أن الحادث وقع نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة، مما أدى إلى تصادم مباشر بين المركبتين، وأسفر التصادم العنيف عن وفاة 6 ركاب، وإصابة 10 آخرين بجروح متفرقة، من بينهم حالات حرجة تعاني من كسور ونزيف داخلي.

نقل الضحايا وفتح تحقيق

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى منشأة القناطر، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أوسيم ومنشأة القناطر لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف طبي مكثف.

وفتحت جهات التحقيق بالنيابة العامة ملفًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مع استدعاء شهود العيان والاستعلام عن سائقي المركبتين.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحادث يعيد تسليط الضوء على خطورة السرعة الزائدة والتخطي العشوائي، خاصة على الطرق السريعة، كما شددت على تكثيف حملات الرادار والدوريات الراكبة، للحد من الحوادث المميتة.

ومن المقرر أن تستكمل النيابة العامة إجراءاتها بالاستماع لأقوال المصابين عقب تحسن حالتهم، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الحادث لتحديد سبب الاصطدام بدقة.

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