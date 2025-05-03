السبت 03 مايو 2025
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محافظات

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم في أبو حماد بالشرقية

جنازة ضحايا الحادث،فيتو
جنازة ضحايا الحادث،فيتو

 في مشهد حزين لم تشهده قرية كفرحافظ التابعة لمركز أبوحماد محافظة الشرقية من قبل، خرج الأهالي لتشييع جثامين 3 أشخاص بينهم موظف على المعاش وزوجته، والذين لقوا حتفهم في حادث خلال الساعات الماضية عقب عودتهم من حفل إتمام خطوبة نجلهم بقرية جزيرة السعادة التابعة لمركز الزقازيق.

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 وأدى المشيعون صلاة الجنازة على ضحايا الحادث بالمسجد الكبير بعزبة أبو عيادة، وتم دفنهم بمقابر القرية وسط بكاء الأهل والأقارب، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمتهم ويسكنهم فسيح جناته.

 

فرحة ابنهم تحولت لجنازة

 وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أه‍الي عزبة أبو عيادة قرية كفر حافظ التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية، عقب مصرع 3 من أبناء العزبة بينهم مسن وزوجته وآخر، وإصابة نجلهم العريس في حادث تصادم مروع.

نجلهم المصاب،فيتو
نجلهم المصاب،فيتو

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 وكانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق “أبوحماد - الزقازيق” بالقرب من الكوبري الدولي بدائرة مركز شرطة أبوحماد ووجود متوفين ومصابين.

وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكى بأخرى مما أسفر عن وفاة كل من:-"عبد الرازق.ال.د"68 عاما (موظف بالمعاش) وزوجته “السيدة.م.ا”58 سنة من إحدى قرى مركز أبو حماد ومقيمين بمدينة العاشر من رمضان و"رمضان.ال.د" 65 سنة سائق السيارة وإصابة نجلهم أحمد 26 سنة (مهندس) و"عبد اللاه.أ"65 سنة مقيم بمركز أبوحماد.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عودة المذكورين من حفل خطوبة نجلهم المصاب، تعرضوا لحادث تصادم أودى بحياة الأب وزوجته وسائق السيارة.

وجرى الدفع بسيارات إسعاف ونقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزى والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وتسليم الجثامين لذويها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

سائق السيارة ضحية الحادث،فيتو
سائق السيارة ضحية الحادث،فيتو

 

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