الأحد 11 مايو 2025
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تنظيم يوم علمي بمستشفى العزاري النفسي في محافظة الشرقية

يومان علميان بمستشفى
يومان علميان بمستشفى العزارى النفسى بمحافظة الشرقية

 نظم اليوم مستشفى العزازي النفسي في محافظة الشرقية يوما علميا لأعضاء هيئة التمريض وذلك بقاعة التدريب بالمستشفى عن مكافحة العدوى والرعاية التمريضية لمريض الأفكار الانتحارية وقام بمحاضرة الهيئة أشرف السيد وكيل هيئة التمريض وإيناس نبيل عضو إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى وحضر عشرون عضوا من هيئة التمريض بالمستشفى.

وأوضح  الدكتور عاطف أحمد مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي في أبو حماد أن تنظيم اليوم العلمي يأتى بالتعاون بين إدارة مكافحة العدوى وإدارة  التدريب بالمستشفى.

 

تنفيذ توجيهات الدكتورة الأمين العام للصحة النفسية 

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتورة وسام أبو الفتوح الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان والتي شددت على أنه لابد أن يكون اليوم العلمي له مردود على هيئة التمريض بالمستشفى مشيرة إلى أن تدريب التمريض يعد أولوية أولى نظرا لتعاملهم المباشر مع المرضى.

خطوات تحضير المريض لعمل جلسات تنظيم إيقاع المخ 

وقال الدكتور عاطف أحمد  مدير عام المستشفى أنه أيضا بالتعاون بين إدارة الجودة وإدارة التدريب ومكتب التمريض بالمستشفى ومتابعة الدكتورة ندا أحمد مدير فريق مكافحة العدوى بالمستشفى ووكيل مكتب التمريض تم بالأمس تنظيم يوم علمي لأعضاء هيئة التمريض بقاعة التدريب بالمستشفى.

الصحة النفسية بالشرقية تتفقد مستشفى العزازي

إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى 

وكان اليوم عن سياسات مكافحة العدوى وخطوات  تحضير المريض لعمل جلسات تنظيم إيقاع المخ، حيث قام بمحاضرة الهيئة العامة للصحة النفسية أشرف السيد وكيل هيئة التمريض وإيناس نبيل عضو إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى وحضر التدريب عشرون عضوا من هيئة التمريض بالمستشفى.

 

 

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الدكتور عاطف احمد مدير عام المستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان محافظة الشرقية الدكتورة وسام ابو الفتوح الامين العام للصحة النفسية مكتب التمريض اعضاء هيئة التمريض

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