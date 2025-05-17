رئيس مدينة أبو حماد بالشرقية يشدد على تحسين مستوى الخدمات

عقد المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية لمناقشة تكثيف العمل على تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث تم التوجيه بالتأكيد على ضرورة زيادة الجهد والإنتاجية في مختلف الوحدات المحلية والعمل على تنفيذ طلبات المواطنين المشروعة.

الحصول على العقود النهائية

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن رئيس مركز أبوحماد قام أيضا فى الاجتماع بمتابعة الطلبات المقدمة وتسريع الإجراءات القانونية بملف أملاك الدولة تيسيرا على المواطنين ولحصولهم على العقود النهائية.

سرعة التصدى لأى تعديات بالبناء المخالف

وكذلك وجه تسريع وتيرة العمل بملفات التصالح فى مخالفات البناء وسرعة إنجاز الفحص تيسيرا على المواطنين وسرعة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع التشديد على ضرورة المتابعة والرصد المبكر لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

تطبيق منظومة التراخيص الجديدة

كما شدد المهندس رئيس مركز أبو حماد على ضرورة تطبيق منظومة التراخيص الجديدة والتأكيد على أهمية تفعيل وتطبيق منظومة التراخيص الجديدة للمحلات والأنشطة التجارية فضلا عن الاهتمام بالنظافة والتجميل والتشديد على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة والتجميل في نطاق كل وحدة محلية وصيانة أعمدة الإنارة العامة وإجراء متابعات ميدانية، وتم التوجيه بالمرور اليومى على المنشآت الخدمية والمدارس للتأكد من حسن سير العمل بها. وتم العمل على تحسين الإيرادات والمتأخرات المالية بالمركز حفاظا على حق الدولة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتيسير الإجراءات للطلبات المقدمة والارتقاء بالخدمات المؤداة للمواطنين، وتقديم الخدمات التى يحتاجها المواطن وبشكل جيد.

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