نشر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استعرض فيه أهم الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء، مشيرًا إلى فضل الصيام في هذا اليوم، والدعوة لإحياء القيم الإسلامية والاجتماعية من خلال الذكر، والقرآن، والصدقة، والتوسعة على الأهل، واجتماع الأسرة.

وقال “جمعة”: "من وظائف يوم عاشوراء: الصيام لِمَن استطاع، فإن لم يستطع الصيامَ ووسَّعَ على أسرته، فقد قَامَ بسُنَّةِ التوسعة، فَيُرجى أن يُوسَّعَ عليه في السنة كلِّها"، مستشهدًا بما روي عن النبي ﷺ: "من وَسَّعَ على عياله يوم عاشوراء، وسَّع الله عليه سائر سنته" [أخرجه الطبراني].

وأضاف: "سُئل النبي ﷺ عن صيام يوم عرفة فقال: (يُكَفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقية)، وسُئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: (يُكَفِّرُ السنةَ الماضية)" [رواه مسلم]، لافتًا إلى أن الصيام في هذا اليوم من أعظم القربات، لكنه ليس وحده من أعمال الخير المستحبة.

علي جمعة يوضح الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء: صوم وذكر وتوسعة على الأهل

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن من وظائف هذا اليوم كذلك: الذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أو الاستماع إليه، وفعل الخيرات، والصدقات، واجتماع الأسرة على مائدة واحدة، مؤكدًا أن هذه الأجواء العائلية البسيطة تمثل جوهر الاحتفال بالمناسبات الدينية، وتعيد للأسر روح الارتباط بالإسلام.

وتابع مستشهدًا بقول أستاذه الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف: "نحن في عصر انشغل فيه الناس، فمثل هذه الومضات تُضيء الحياة، وتُعيد للإنسان صلتَه بالإسلام، ولو من باب الثقافة"، موضحًا أن المناسبات الدينية تُحيي النفوس في ظلال الإسلام، وتُرسّخ الهوية الإسلامية في القلوب.

علي جمعة يؤكد على أهمية مراعاة تغيّر الزمان والمكان في الاحتفاء بالمناسبات الإسلامية

واختتم الدكتور علي جمعة حديثه بالتأكيد على أهمية مراعاة تغيّر الزمان والمكان في الاحتفاء بالمناسبات الإسلامية، داعيًا إلى اغتنام يوم عاشوراء في العبادات، والاجتماع الأسري، والتوسعة على الأهل، لما في ذلك من بركة، وطمأنينة، وأمل، وسكينة، وهمّة، قائلًا: "صوموا يوم عاشوراء، فإن لم تستطيعوا، فاشغلوا أوقاتكم بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أو الاستماع إليه، ووسّعوا على أهليكم، واجتمعوا على مائدةٍ واحدة؛ لِنصل الأرحام، وننال بركةَ سيدنا رسول الله ﷺ".

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