بعد عاشوراء، موعد صيام الأيام البيض في شهر محرم 1447

مع صيام تاسوعاء وعاشوراء يبدأ الكثيرون في البحث عن موعد الأيام البيض لشهر محرم1447 وتلك الأيام البيض من الأيام المستحب صيامها ووردت الكثير من الأحاديث في فضل صيامها، وقد اعتاد الكثير من المسلمين صيام الأيام البيض من كل شهر عربي، لما لهذه الأيام من فضائل خاصةً بالإضافة إلي كون الأيام البيض تأتي في شهر محرم وهو من أفضل شهور السنة الهجرية بعد رمضان، لما له من مكانة عظيمة في الإسلام وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد الأيام البيض من شهر محرم1447

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شهر المحرم.. فضله وأعماله المستحبة

شهر المحرم هو أول شهرٍ من الأشهرِ الهجرية، وأحدُ الأشهر الأربعة الحرُم، وأفضلها، والصوم فيه يلي في الفضل صومَ شهر رمضان؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». [أخرجه مسلم]

كما أن شهر المحرم يشتمل علىٰ يوم عاشوراء، الذي أخبر النبيُّ ﷺ أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان ﷺ يتحرىٰ صيامه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ...». [أخرجه البخاري]

الأشهر الحًرم وشمائلها

أجمع العلماء على أن المراد بالأشهر الحًرم هي الشهور الأربعة التالية: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.

فعن أبى بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم. ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.”

في كل الأشهر، يجازى الإنسان عن أعماله فإما أن يُجازى بالحسنة وإما بالسيئة، ومن تعظيم الله لتلك الأشهر أن عظَّم الله فيهن الذنب، ومن فضائلها مضاعفة الأجر وتعظيم ثواب العمل الصالح فيها وإجزال المثوبة للمؤمنين المتقين المعظمين لحرمات الله فيها.

فضل يوم عاشوراء وصيام تاسوعاء

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: “صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله”.

وصيام يوم عاشوراء له من الفضل الكثير، وقال ابن عباس: ((ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضَّلة على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وشهر رمضان” (رواه البخاري).

ويُستحب أن يُصام معه يوم تاسوعاء (اليوم التاسع) مخالفة لليهود، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه: “لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع”.

الأيام البيض في محرم 1447

الأيام البيض هي: اليوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري، وسُمّيت بذلك لأن القمر يكون فيها بدرًا مكتملًا، وسُمّيت كذلك لكون الليل فيها منيرًا.

بالنسبة لشهر محرم 1447، فإن الأيام البيض توافق التواريخ التالية:

13 محرم 1447 هـ = الاثنين 7 يوليو 2025

14 محرم 1447 هـ = الثلاثاء 8 يوليو 2025

15 محرم 1447 هـ = الأربعاء 9 يوليو 2025

فضل صيام الأيام البيض في محرم

صيام الأيام البيض من السنن المؤكدة عن النبي ﷺ، فقد ورد عنه: “صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله” (رواه مسلم).ويُعد صيامها في شهر محرم أعظم أجرًا، لأنه داخل في فضل الشهر ذاته، حيث قال النبي ﷺ: “أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم” (رواه مسلم).

ويجتمع في هذه الأيام ثلاثة فضائل:فضل الزمان (شهر محرم) وفضل الأيام (13-14-15) وفضل العبادة (الصيام)

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

لا مانع شرعًا من صيام شهر المحرم كاملًا؛ لأن الصيام مندوب فيه، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرّم؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» رواه أبو داود والترمذي.

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