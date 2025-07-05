المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 6 سنوات لعاطل وتغريمه 100 ألف جنيه بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم "شرقاوي. ع" - السن ۲۱ سنة ومقيم الوحدة الجديدة - قسم ثان شبرا الخيمة - في الجناية رقم ٣٥٨٦٣ لسنة ٢٠٢٤ ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٦٣٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١٢/٢١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرين مخدرين (أندا زول كاربوكساميد، حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.

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