الجمعة 04 يوليو 2025
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تشييع جثمان لاعب طلائع الجيش ضحية قطار القليوبية

تشييع جثمان لاعب
تشييع جثمان لاعب طلائع الجيش، فيتو

يوسف الشيمي، شيع اهالي مدينة طوخ من مسجد العمري بطوخ  القليوبية جثمان لاعب طلائع الجيش الناشئ يوسف الشيمي والذي لقى مصرعه أمس إثر حادث أليم حيث صدمه القطار اثناء عبور شريط السكك الحديدية.

 وتجري استعدادات دفن  جثمان صديقه يوسف ابو النصر الذي لقى مصرعه في نفس الحادث، مع انتظار قدوم والده من الخارج ليحضر تشييع جثمان نجله من المسجد القبلي بقرية نامول.

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القطار حولهما إلى أشلاء، مصرع شخصين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية بالقليوبية

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد بسماع صرخات واستغاثات من الأهالي أمام المركز، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى بنها بشخصين خلال محاولتهما عبور القضبان، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

ودفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات، حيث جرى نقل الجثمانين إلى مستشفى طوخ المركزي.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

 

 

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