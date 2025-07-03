محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع نبوية موسى بمسطرد

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، آخر مستجدات أعمال تطوير شارع نبوية موسى "الرشاح سابقًا" بمنطقة مسطرد، والذي يُعد أحد المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

متابعة أعمال تطوير شارع نبوية موسى بمسطرد

ويأتي المشروع بتمويل من وزارة التنمية المحلية بقيمة 51.7 مليون جنيه، ويهدف إلى تحويل الشارع إلى محور مروري متكامل يربط بين طريق ترعة الإسماعيلية ومحور العصار، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة في تلك المنطقة الحيوية.

وتشمل الأعمال الجارية رصف الشوارع الجانبية وبلاط الإنترلوك للجزر والأرصفة، إلى جانب دفن كابلات الكهرباء وإنشاء أرصفة وفق أحدث المواصفات الفنية. كما تم توريد أعمدة الإنارة الحديثة وجارٍ تركيبها بما يضمن توفير إضاءة آمنة وفعّالة لسكان المنطقة والمارة.

وفي إطار رؤية متكاملة للمشروع، يجري أيضًا تنفيذ شبكة حديثة لتصريف مياه الأمطار، لضمان استدامة البنية التحتية وحماية الشارع من تجمع المياه خلال فصل الشتاء.

وأكد محافظ القليوبية أن المشروع يُجسد توجهات الدولة نحو الارتقاء بالطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات التطوير الحضري بما ينعكس إيجابًا على الحركة المرورية والوجه الحضاري للمنطقة.

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