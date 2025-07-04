تشييع جثمان صديق يوسف الشيمي لاعب طلائع الجيش بالقليوبية

شيّع أهالي قرية نامول التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، جثمان يوسف أبو النصر صديق الناشئ يوسف الشيمي، لاعب فريق طلائع الجيش مواليد 2009، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية وذلك عقب أداء صلاة الجمعة عليه في المسجد القبلي، وسط حالة من الحزن والأسى.

وكان الراحل يوسف أبو النصر، لقي مصرعه برفقة صديقه الناشئ يوسف الشيمي، لاعب فريق طلائع الجيش مواليد 2009، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بـ طوخ عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد العمري، بعد صلاة فجر اليوم، وسط حالة من الحزن والأسى، وذلك إثر حادث أليم أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمدينة طوخ، حيث صدمهما قطار سريع قادم من القاهرة في اتجاه الإسكندرية، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.

وشهدت مراسم الجنازة حضورًا كبيرًا من أهالي القرية وأصدقاء الفقيدين، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم لرحيل شابين في مقتبل العمر.

كما طالب الأهالي الجهات المعنية بتشديد إجراءات الأمان وتأمين المزلقانات، حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.

وفاة لاعب طلائع الجيش بالقليوبية

وكانت مدينة طوخ قد شهدت حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة الشابين، وذلك أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد المقابل لمركز الشرطة، حيث باغتهما القطار أثناء مروره، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى قها المركزي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وأثار الحادث موجة تعاطف واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بضرورة تطوير المزلقانات غير الآمنة في مختلف المحافظات، وإنشاء كباري أو أنفاق لعبور المشاة، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

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