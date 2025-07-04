أصدقاء لاعب طلائع الجيش ضحية قطار الإسكندرية: كان يتمنى أن يصبح هدافا للدوري

يوسف الشيمي، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي في محافظة القليوبية، لدفتر عزاء بعد مصرع الطالب "يوسف الشيمي" ناشئ طلائع الجيش رفقة صديقه في المدرسة، حيث عاش أهالي مدينة طوخ ليلة صعبة حزنا على رحيله هو وصديقه، إثر حادث قطار اصطدم بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بطوخ.

كان له من اسمه نصيب في الوفاء والإخلاص، هكذا بدأ أصدقاء الراحل حديثهم في تصريحات، مؤكدين أن الراحل كان بشوش الوجه والابتسامة لا تفارق وجهه، حيث كان سعيدا بنجاحه في الشهادة الإعدادية، واستعداده للالتحاق بالمرحلة الثانوية ولكن القدر كان له رأي آخر.

وكشف أصدقاء الراحل، أن آخر مباراة له سجل خلالها هدفا، حيث كان في بالغ السعادة، وأخبر أصدقاءه في الفريق أنه يخطط لأن يصبح هداف الدوري، وأن يحافظ على لقب الهداف بعد أن حققه العام الماضي.

كأنه كان حاسس أنه مش هيشوفنا تاني

وأكد أصدقاء الراحل، أن آخر لقاء جمعه بأصدقائه كان قبل الحادث بيوم، حيث تناول الطعام معهم، وصافحهم جميعًا بابتسامته المعتادة، قائلين: "كأنه كان حاسس أنه مش هيشوفنا تاني.. ربنا يرحمه ويغفر له".

وشيع أهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان الناشئ يوسف الشيمي، لاعب نادي طلائع الجيش مواليد 2009، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد العمري ،وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

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