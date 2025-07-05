السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لخراط وعامل لاتجارهما بالمخدرات في القليوبية

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المشدد لمدة 10 سنوات لخراط وعامل خردة، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في كوكتيل من المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

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 وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وكانت النيابة العامة القليوبية أحالت  المتهمين:- "كريم م أ إ"- السن: ٢٤ سنة - يعمل خراط -، و"حسانين م ح ع" - السن: ٢٦ سنة - يعمل: عامل خردة، فى الجناية رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٥/١/١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية أحرزا جواهر مخدرة (الامفيتامين، ميثامفيتامين أحد مشتقات الفيثنيل أمين، الاندازول كاربوكساميد) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة قسم ثان شبرا القليوبية

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