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محافظات

الانتهاء من تركيب الجسم المعدني لـ كوبري المشاة بمحور العصار بشبرا الخيمة

كوبري مشاة، فيتو
كوبري مشاة، فيتو

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الانتهاء من تركيب الجسم المعدني لـ كوبري المشاة الجديد بمحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، مؤكدًا أن الأعمال تمت ليلًا بالتنسيق مع إدارة المرور لتفادي الزحام.

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وأوضح " عطية " أن الكوبري يأتي ضمن مشروعات المحافظة لتأمين عبور المشاة، لا سيما الطلاب وأهالينا، حيث تم اختيار الموقع بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة بنها وإدارة مرور القليوبية، بناءً على دراسات الكثافة السكانية.

الكوبري يحمل اسم "كوبري مشاة المجمع الإسلامي"، ويبلغ طوله 43 مترًا، وعرضه 6 أمتار، ووزنه أكثر من 85 طنًا، ويتميز بتصميم انسيابي دون ركائز وسطية.


تم دعم الكوبري بحواجز خرسانية، وإضاءة وكاميرات مراقبة.
وأشار المحافظ إلى أن التشطيبات النهائية جارية تمهيدًا لافتتاحه قريبًا أمام المواطنين

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حي شرق شبرا الخيمة شرق شبرا الخيمة محافظ القليوبية محور العصار قليوب شبرا الخيمة

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