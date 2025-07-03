الخميس 03 يوليو 2025
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محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع أحمد حلمي بشبرا الخيمة

رصف شارع مستشفي الناس،فيتو
رصف شارع مستشفي الناس،فيتو

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع امتداد أحمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمة، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه.

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ويُعد الشارع محورًا حيويًا يربط بين ميدان المؤسسة بمحافظة القاهرة، مرورًا بمستشفى الناس، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، مما يعزز من أهمية المشروع كأحد المكونات الرئيسية في منظومة تطوير الطرق داخل المحافظة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالي 2025، بهدف رفع كفاءة الطرق، وتيسير الحركة المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات تنفيذ مشروعات الرصف، مشددًا على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل والالتزام بأعلى معايير الجودة، وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، لضمان تنفيذ الأعمال بشكل مستدام وفعّال.
ويتضمن المشروع:
* رصف الشارع بالكامل بطول 1550 مترًا.
* إنشاء بلدورات على جانبي الطريق.
* تنفيذ جزيرة وسطى تنظيمية بطول الشارع لتحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

كما وجّه المحافظ بتكثيف العمل على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع إدارة مرور القليوبية لتأمين الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية تقليل الأثر على حركة المواطنين والمرافق الحيوية في المنطقة.
وشدد عطية على أن مشروعات الطرق تمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الحكومة المحلية تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها في مختلف مدن ومراكز القليوبية.

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