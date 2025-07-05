الكهرباء تستعد لإقرار زيادات جديدة على الأسعار.. فرق سعر الصرف أبرز الأسباب.. إلغاء التخفيضات للمصانع.. خطة لزيادة إنتاج الطاقات المتجددة.. ومدبولي: نراعي قدرات المواطنين وظروف التضخم

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء وذلك بعد انتهاء الخطة المقررة لنظام الشرائح الحالية والتي يجري العمل بها منذ شهر أغسطس لعام 2024 وتنتهي مع نهاية العام المالي والذي ينتهي العمل به مع نهاية شهر يونيو من كل عام.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

موعد إقرار الزيادات الجديدة علي أسعار شرائح الكهرباء

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتجه لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك نتيجة الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة بسبب اعتمادها علي استيراد نسبة كبيرة من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج، وذلك انطلاقا من خطة الدولة لعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، فضلا عن الفروق الحالية في أسعار الصرف.

وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء انتهي من السيناريوهات المقترحة لخطة تحريك أسعار شرائح الكهرباء، حيث ستتراوح الزيادة من 20 إلى 30%، ويجري بحث سيناريوهات الزيادة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها أو تأجيل العمل بها.

وأشارت المصادر إلي أن الوزارة ما زالت تحاول السيطرة علي ارتفاع نسبة سرقات التيار علي الشبكة الموحدة للكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في خطة تركيب العدادات الكودية الحديثة واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة والدفع، وذلك في إطار خطة الدولة لأحكام السيطرة علي الإنتاج الفعلي للتيار، وتحصيل قيمة الاستهلاك قبل التشغيل.

خطة الحكومة لزيادة أسعار شرائح الكهرباء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كشف حقيقة ما يتردد عن لجوء الحكومة لتحريك أسعار شرائح الكهرباء الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي: «كل سنة تحدث زيادات في أسعار المرافق الأساسية نتيجة ظروف ارتفاع التكلفة، وهي تختلف عن البترول؛ لأننا ننظر لها من اعتبارات كثيرة جدًا، وبالتالي نقر حجم الزيادة المناسبة، ونحن نتحرك وفقا لقيمة تكلفة الكهرباء على الحكومة ومدى الدعم المقدم وفي نفس الوقت نراعي الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وقدرات المواطنين، سنويا تحدث زيادة ولكن لها توقيتات وندرسها وفقا للاعتبارات المختلفة لتحديد حجم الزيادة».

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلووات ساعة إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.3 جنيه

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

أما فيما يخص أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي فتصل الي:

.- الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا

- الشريحة الثانية من 51 كيلووات ساعة إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشا

- الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشًا

- الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا

- الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.1 جنيه

- الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.3 جنيه.

خطة وزارة الكهرباء لإدخال طاقات متجددة

من جانبه أعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

خطة وزارة الكهرباء لإدخال طاقات متجددة

وأعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (أ)، الصادر في 23 يونيو 2025، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إلغاء تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة.

وجاء في قرار رئيس الوزراء رقم 2220 لسنة 2025، "إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020".

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