بشرى من الكهرباء للمواطنين بخصوص أسعار شرائح الاستهلاك.. اتجاه لتأجيل تطبيق زيادات جديدة بالأسعار حتى 2026.. وثبات سعر الصرف سبب استقرار التسعير

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد انتهاء خطة تسعير أسعار شرائح الكهرباء الحالية مع نهاية السنة المالية الحالية، والتي تنتهي مع نهاية شهر يونيو من كل عام، حيث تتجه أنظار المواطنين لمعرفة القرارات الأخيرة من جانب الحكومة لإقرار زيادات جديدة علي أسعار الشرائح أو تأجيل تطبيق زيادات جديدة في الأسعار.



وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة شرائح الكهرباء، ولا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

موعد مناقشة أسعار شرائح الكهرباء

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة مستمرة في محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومستقرة، خاصة أن سرقات التيار الكهربائي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي على سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.

خطة الحكومة لتأجيل تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود اتجاه لدي الحكومة لتأجيل تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء حتي 2026، وذلك ضمن أهداف الحكومة لنخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بعد قرار الحكومة لرفع فيه مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد بنسبة 2900% على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليار جنيه، مشيرا ة الي أن العام الجاري لن يشهد أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاةً للظروف المعيشية، خاصة قي ظل استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

من جانبه أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تسعير شرائح الكهرباء في مصر يتوقف على عدة شروط أولها الالتزام بمعامل 0.92، وسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، حيث يتم إعادة النظر في التعريفة في حال تغيير سعر الصرف.

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات

واكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار شرائح الكهرباء واحدة في جميع العدادات سواء كانت العدادات الميكانيكية القديمة أو العدادات مسبقة الدفع او العدادات الكودية والتي يجري تركيبها في المنازل المقننة.

وأضافت الوزارة أنه فيما يخص المنازل التي لم يصدر لها قرار بالتصالح أو الهدم يجب تركيب عدادات كودية لها وفقا لقرارات مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للمنازل المخالفة أو التي لم يصدر بحقها قرار بالتصالح أو الهدم، مشيرة إلى تسعيرة المحاسبة بتلك العدادات تختلف عن باقي العدادات الأخري.

أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية الجديدة

وأشارت الوزارة الي أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والتي يجري تركيبها بالمنازل المخالفة واحدة ويتم محاسبتها بسعر 223 قرش للكيلووات وهو سعر الإنتاج الفعلي للتيار.

شرائح الكهرباء المطبقة حاليا

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

أما فيما يخص أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي فتصل الي:

.- الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا

- الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا

- الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا

- الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا

- الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه

- الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

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