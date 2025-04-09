الكهرباء توضح حقيقة رفع شرائح الاستهلاك حال زيادة أسعار المواد البترولية

تستعد لجنة تسعير المواد البترولية لمناقشة الأسعار الجديدة للمحروقات في مصر، خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل قرارات الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية بنهاية 2025.

حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء مع زيادات أسعار المحروقات

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عدد واسع من الاستفسارات حول مصير أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة وتحديدا لشهر أبريل الجاري والذي سيتم تحصيل فاتورة الاستهلاك الخاصة به مع بداية شهر مايو المقبل، وهل ستلجأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق زيادات جديدة علي أسعار الشرائح في حالة وجود زيادات جديدة في أسعار المحروقات وذلك في أعقاب القرارات التي ستخرج عن اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة شرائح الكهرباء، ولا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

موعد مناقشة أسعار شرائح الكهرباء

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة مستمرة في محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومستقرة، خاصة أن سرقات التيار الكهربائي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي على سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.

أسعار شرائح الكهرباء المطبقة حاليا

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.

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