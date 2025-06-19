الخميس 19 يونيو 2025
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تخصيص أراض لإقامة مشروعات، رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25، الصادر في 19 يونيو 2025، 10 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات.

قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم


-قرار رئيس الوزراء رقم 1734 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 382 مترا مربعا زمام قرية أولاد مرجان ناحية قرية نزلة البدرمان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة نقطة إسعاف.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 1735 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1500 متر مربع بجوار تقسيم الحرفيين (سيف هيكل) بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1736 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000 متر مربع زمام قرية العوينة ناحية قرية أولاد عبد الله التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الإدارة المركزية لمنطقة الوادى الجديد الأزهرية لإقامة معهد أزهرى.
-وقـرار رئيـس مجلـس الوزراء رقم 1737 لسنـة 2025، بتخصيص قطع ة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 625م2 ضمن حوض جسر الدوار نمرة (2) زمام قرية الجزيرة الخضراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رافع صرف صحى.

قرارات جديدة لرئيس الوزراء


- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1738 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4868 مترا مربعا بمدينة موط، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتوفيق أوضاع مدرسة موط الإعدادية الجديدة المقامة عليها. 

- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1739 لسنـة 2025، بتعديل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، لإقامة توسعة مسجد النشوانى عليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1525 لسنة 2017، لتكون 1202 متر مربع، بدلًا من 485 متر مربع.
-  قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1740 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمس احة 4274 متر مربع بحى الجناين بمدينة موط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق أوضاع مدرسة الصديق الإعدادية المقامة عليها.
- قرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1741 لسنـة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9606 أمتار مربعة، بشارع البساتين بمدينة موط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق أوضاع مدرسة السالم الابتدائية المقامة عليها. 
- قرار رئيس مجلـس الوزراء رقم 1742 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6000 متر مربع، بمدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتربية الفكرية.
- قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1743 لسنـة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 385 مترا مربعا بمنطقة تقسيم الحمام رقم (1) بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، بالإيجار الاسمى، لصالح وزارة العدل (قطاع الشهر العقارى والتوثيق) لإقامة مكتب للشهر العقارى بمدينة الحمام.

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة


 

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