وزير الكهرباء: لدينا مشروع قومي لتوطين التكنولوجيا وخطط للربط التيار مع الدول المجاورة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتبنى مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، لاسيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية ومشروعات الطاقات المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة.

بناء مشروع قومي لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان هناك إيمانًا راسخًا بأن الطاقة المتجددة هي أحد أهم دعائم تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتأتي هذه الرؤية متماشية مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تم اعتمادها تحديثا من مجلس الوزراء وتعمل على خفض استهلاك الوقود التقليدي والاعتماد على الطاقات المتجددة فى اطار رؤية الدولة للتحول الطاقي.

وأضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته أمام مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي المنعقد بمقاطعة "تشجيانج" بجمهورية الصين الشعبية بمشاركة عدد من الدول وممثلى المنظمات والجهات الدولية المعنية وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المهمات والمعدات، ان مصر قطعت شوطًا واسعا في مجال الطاقة النظيفة وتستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر للقيادة السياسية، واستغلالًا لموقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الغنية التي وفرت فرصًا هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

استغلال موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الغنية

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص، موضحًا أن الاستثمارات الخاصة تحظى بدعم كبير وتسهيلات ومزايا غير مسبوقة وان جميع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجرى تنفيذها بواسطة شركات خاصة محلية واجنبية.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة وخطة العمل للتحول إلى محور إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي قيد التنفيذ مع السعودية وأوروبا عبر إيطاليا واليونان،والربط القائم مع السودان وليبيا والأردن، موضحا تسريع التحول الطاقي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والعمل على توطين صناعة مهمات الكهرباء ومكونات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين، موجها الدعوة للشركات الصينية للتعاون والشراكة والدخول الى السوق المصرية كمصنعين للمهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة الشبكات الذكية ومحولات الجهد وأنظمة التحكم وغيرها.

وأوضح أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتفعيل التعاون بين دول منظمة شنغهاي في المشروعات الإقليمية المشتركة للطاقة المتجددة والتكامل الكهربائي وتبادل التكنولوجيا والخبرات، مضيفا التزام مصر بمبادرة “الانتقال العادل للطاقة” ضمن اتفاقية شرم الشيخ للمناخ (COP27).

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