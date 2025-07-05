انفجار عنيف يهز أرجاء مدينة تعز اليمنية (فيديو)

هز انفجار عنيف أرجاء مدينة تعز جنوبي غرب اليمن، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وفق ما أفاد به ناشطون وشهود عيان.

وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا يظهر نيرانًا مشتعلة في أحد المواقع ويسمع فيه صوت انفجار قوي هز أرجاء المنطقة، دون أي تفاصيل.

وتناقلت بعض المصادر عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات، غير مؤكدة رسميًا، عن أن الانفجارات ناجمة عن إطلاق جماعة الحوثيين صواريخ باليستية باتجاه البحر الأحمر لتعطيل الملاحة البحرية.

وذكرت المصادر الناقلة لتلك الرواية، أن أحد الصواريخ الباليستية، التي يجري الحديث عنها، انفجر على تخوم مدينة تعز.

وذهبت مصادر أخرى إلى أن جماعة الحوثي كانت تجري تجارب صاروخية فسقط أحدها في مدينة تعز، إلا أن الروايات جميعها لم يعززها أي تأكيد رسمي حتى الآن.

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