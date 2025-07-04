ارتفاع أسعار السجائر والسكر والأرز والدقيق والشاي الأبرز.. يوليو شهر زيادة الأسعار.. شعبة المواد الغذائية: زيادات جديدة في سعر الزبادي والزبادو.. وهذه هي التفاصيل

ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، رغم أن شهر يوليو 2025 لم يمر منه إلا 4 أيام فقط؛ لكنه شهر رفع شعار «ارتفاع أسعار السلع» منذ بداية أيامه الأولى، حيث أعلنت بعض شركات إنتاج السجائر والتبغ رفع أسعار منتجاتها خلال اليومين الماضيين.

أسعار السلع الغذائية اليوم

ارتفاع أسعار السجائر ومنتجات الألبان والارز والسكر والشاي

ولم يتوقف سلسلة الارتفاعات عند رفع أسعار السجائر فقط، بل وفقًا لشعبة المواد الغذائية، سجلت أسعار بعض منتجات الألبان ارتفاعات ملحوظة، كما واصل سعر السلع الغذائية الرئيسية الارتفاع خلال الأيام الثلاث الماضية، التي على رأسها الأرز والسكر والشاي والمكرونة؛ وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

أسعار السجائر اليوم

تفاصيل ارتفاع أسعار السلع الغذائية نستعرضها في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية اليوم

بعض الشركات رفعت أسعار منتجاتها من الألبان

البداية مع أسعار منتجات الألبان التي شهدت ارتفاعات خلال الأيام الأولى من يوليو الجاري؛ إذ قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إن بعض شركات إنتاج الألبان الكبرى رفعت أسعار عدد من منتجاتها.

أسعار السلع الغذائية اليوم

دانون والمراعي رفعت أسعار الزبادي والزبادو

وأضاف «المنوفي» أن شركتا دانون والمراعي رفعت أسعار الزبادي والزبادو خلال شهر يوليو الجاري، في حين أبقت جهينة ولبنيتا على مستويات الأسعار السابقة دون تغيير حتى الآن.

أسعار السلع الغذائية اليوم

ارتفاعات تصل لـ 3 جنيهات في أسعار الزبادي والزبادو

ورفعت الشركات سعر الزبادي والزبادو ارتفاعات تراوحت بين 50 قرشًا و3 جنيهات حسب وزن العبوة، وجاءت أسعار الزبادي والزبادو بعد الزيادة كالأتي:

ارتفع سعر زبادو الحجم الصغير من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا. ارتفع سعر زبادو الحجم الكبير من 27 جنيهًا إلى 30 جنيهًا. ارتفع سعر زبادي 75 جرامًا من 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات. ارتفع سعر زبادي قطع فواكه 105 جرامات من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية اليوم

ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الأيام الأولى من يوليو

وبالانتقال إلى السلع الغذائية الرئيسية التي واصلت الارتفاع خلال الأيام الأولى من شهر يوليو الجاري؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وشملت كل من الأرز المعبأ، الدقيق المعبأ، السكر، المكرونة المعبأة والسائبة، والشاي، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الأرز المعبأ نحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 32.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 29 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية اليوم

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 29.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية اليوم

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 3 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 39.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية اليوم

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة المعبأة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 23 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 27.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية اليوم

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعًا تراوح بين 23 و24.5 جنيه في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 249.1 جنيه إلى 278.9 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 210 إلى 300 جنيه

أسعار السلع الغذائية اليوم

جنيه ارتفاعًا في سعر عبوة الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعًا تراوح بين 50 قرشًا وجنيه في العبوة وزن 40 جرامًا حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 11.3 جنيه إلى 13 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الشاي من 9 إلى 16 جنيها.

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