ارتفاع أسعار 8 أنواع من السجائر بدءا من اليوم
ارتفاع اسعار السجائر اليوم، أعلنت شركة "آي تي جي" عن زيادة في أسعار بعض منتجاتها من السجائر، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 2 يوليو كالتالى:
ارتفاع اسعار السجائر
وجاءت قائمة اسعار السجائر المعلنة طبقا للمستند الذى حصلت فيتو عليه كالتالى:
سجائر "كامل" اصفر 73 جنيها
سجائر "كامل" ازرق 73 جنيها
سجائر "كامل" اكتيفيت 76 جنيها
سجائر "وينستون" " احمر - ازرق - سيلفر - كاستر: 67 جنيها
سجائر وينستون اكسبند 69 جنيها
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