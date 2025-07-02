ارتفاع أسعار 8 أنواع من السجائر بدءا من اليوم

ارتفاع اسعار السجائر اليوم، أعلنت شركة "آي تي جي" عن زيادة في أسعار بعض منتجاتها من السجائر، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 2 يوليو كالتالى:



صورة من المستند الذى حصلت عيله فيتو

ارتفاع اسعار السجائر

وجاءت قائمة اسعار السجائر المعلنة طبقا للمستند الذى حصلت فيتو عليه كالتالى:



سجائر "كامل" اصفر 73 جنيها

سجائر "كامل" ازرق 73 جنيها

سجائر "كامل" اكتيفيت 76 جنيها

سجائر "وينستون" " احمر - ازرق - سيلفر - كاستر: 67 جنيها

سجائر وينستون اكسبند 69 جنيها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.