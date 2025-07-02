الأربعاء 02 يوليو 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار 8 أنواع من السجائر بدءا من اليوم

السجائر
السجائر

 ارتفاع اسعار السجائر اليوم، أعلنت شركة "آي تي جي" عن زيادة في أسعار بعض منتجاتها من السجائر،  وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 2 يوليو كالتالى:
 

صورة من المستند الذى حصلت عيله فيتو 
صورة من المستند الذى حصلت عيله فيتو 

 ارتفاع اسعار السجائر 

 وجاءت قائمة اسعار السجائر  المعلنة طبقا للمستند الذى حصلت فيتو عليه كالتالى: 


سجائر "كامل"  اصفر 73 جنيها 

سجائر "كامل"  ازرق 73 جنيها 

سجائر "كامل"  اكتيفيت 76 جنيها 
سجائر "وينستون"  " احمر - ازرق - سيلفر - كاستر: 67 جنيها 
سجائر وينستون اكسبند 69 جنيها 

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