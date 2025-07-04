المحافظة تتسلم نادي أسيوط الرياضي وتعلن دعمها الكامل للأعضاء والعمال

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن دعم المحافظة الكامل لكافة أعضاء نادي أسيوط الرياضي وعامليه ، وذلك في ضوء صدور حكم محكمة النقض القاضي بانتهاء العلاقة الإيجارية للنادي وتسليمه لمحافظة أسيوط.

استمرارية الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي



وأكد محافظ أسيوط أنه لن يتم المساس بحقوق الأعضاء أو العاملين بالنادي، مشددًا على أن المحافظة حريصة كل الحرص على استمرارية الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية كافة التي يقدمها النادي.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الشباب والرياضة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار الأندية في أداء دورها المجتمعي والرياضي.

وأضاف محافظ أسيوط نحن نؤمن بأن الأندية هي بيوت للشباب ومرتكزات لتنمية المجتمع، ولذلك نؤكد لأعضاء نادي أسيوط الرياضي وعامليه أن المحافظة ستقف إلى جانبهم لضمان استقرار النادي واستمرار مسيرته الناجحة" هدفنا هو تعزيز الحياة الرياضية في المحافظة بما يخدم مصالح المواطنين ويوفر لهم أفضل الخدمات."

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بإلتزام محافظة أسيوط بدعم كافة المؤسسات التي تخدم المواطنين، وتؤكد سياستها الثابتة نحو المواطن أولًا، من خلال توفير بيئة مستقرة ومحفزة لممارسة الأنشطة المختلفة والحفاظ على حقوق الجميع.

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