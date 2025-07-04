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بالأسماء، إصابة 16 شخصًا بينهم 3 أطفال في انقلاب ميكروباص بأسيوط

إصابة 16 شخصا
إصابة 16 شخصا

أصيب 16 شخصا بينهم 3 أطفال بكسور وكدمات وإصابات خطيرة في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ديروط الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى ديروط المركزي وجارى رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة 

انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة جميع الركاب 

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة جميع الركاب بطريق ديروط الفرافرة. 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف من محافظة أسيوط وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين صحة الواقعة انقلاب سيارة ميكروباص في طريقها للوادى الجديد. 

وأسفر عن الحادث إصابة 16 شخصا بينهم 3 أطفال وهم أحمد ع ص» 9 سنوات، «محمد ع ص» 10 سنوات عمر م ا» 14 سنة و«حسن ف ح» 52 سنة، «فرج ع ب» 72 سنة. 

كما أصيب «عماد ص ع» 52 سنة، «هدي س ا» 30 سنة، «محمد ا ج» 15 سنة، «ممدوح س ح» 52 سنة، «محمود س ح» 47 سنة، «محمود ن ع» 25 سنة، «ابراهيم ي ح» 24 سنة، «محمود ص ا» 24 سنة، «أحمد س ع» 24 سنة، «محمد ش ع» 58 سنة، «مصطفى ا ج» 21 س.

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وتم تحرير المحضر اللازم ونقل المصابين لمستشفى ديروط المركزى وتولت النيابة العامة بأسيوط التحقيقات لمعرفة أسباب انقلاب السيارة وجاري رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية. 

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