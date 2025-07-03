الخميس 03 يوليو 2025
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محافظات

محافظ أسيوط يشدد على تواجد سيارات الإسعاف بمحيط لجان الثانوية العامة

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع امتحانات الثانوية العامة، فيتو

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الخميس، فتح لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2025، من داخل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وبالتزامن مع متابعة الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لسير الامتحانات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة مع المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعدد من قيادات التعليم ومسئولي الأمن والمتابعة.

 

فتح جميع اللجان في التوقيتات المحددة

واطمأن محافظ أسيوط على انتظام فتح جميع اللجان في التوقيتات المحددة، ووصول أوراق الأسئلة والإجابات والمراقبين، مؤكدًا عدم وجود أي معوقات تُذكر.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن طلاب الشعبة العلمية يؤدون اليوم امتحان مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، موجّهًا بتوفير أقصى درجات الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

توفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان

كما شدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء، والتأهب الكامل للتعامل مع أي طارئ، وتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان.

تشديدات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة في أسيوط (بث مباشر)

سيارات الشرطة تجوب الشوارع لتأمين لجان الثانوية العامة بأسيوط (فيديو)

وجه محافظ أسيوط الشكر لجميع المشاركين في تنظيم اعمال الامتحانات، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان انتظام الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

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