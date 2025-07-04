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محافظات

اعتماد الحيز العمراني لـ27 عزبة في 10 مراكز بأسيوط

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن اعتماد الحيز العمراني لـ27 عزبة موزعة على 10 مراكز بالمحافظة، تشمل: (أبنوب، منفلوط، أسيوط، البداري، الفتح، القوصية، ديروط، ساحل سليم، صدفا، والغنايم)، بالإضافة إلى اعتماد الحيز العمراني لقريتي المحمودية وبانوب ظهر الجمل بمركز ومدينة ديروط.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المخطط، وتطوير البنية الأساسية، ودفع عجلة التنمية العمرانية، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

توافق المخططات العمرانية مع احتياجات النمو السكاني

وأكد محافظ أسيوط أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة التعاون الفعال مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان توافق المخططات العمرانية مع احتياجات النمو السكاني والتوسع المستقبلي، موضحًا أن تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية يعد ركيزة محورية ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، تسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة.

تسهيل إصدار التراخيص الرسمية للبناء

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اعتماد هذه الأحوزة يسهم في تسهيل إصدار التراخيص الرسمية للبناء، وتحسين كفاءة الطرق الداخلية، ورفع كفاءتها لاستيعاب الكثافات السكانية المتزايدة، إلى جانب تخصيص أراضٍ للاستخدامات الخدمية بما يخدم المنفعة العامة ويعزز من تنفيذ الخطة التنموية على أرض الواقع.

وأوضح أبو النصر أن أسيوط تعد من أوائل المحافظات التي انتهت من تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدنها وقراها، ويجري حاليًا استكمال تحديث الأحوزة العمرانية للعزب، في إطار توجه شامل لتحسين مستوى الخدمات، ومنع البناء العشوائي، وتنظيم النمو الحضري بما يعزز من جودة الحياة في المناطق الريفية والنائية.

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واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ستبدأ فورًا في تفعيل الأحوزة العمرانية المعتمدة واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد باقي العزب، تحقيقًا لمبدأ العدالة في التنمية بين مختلف المناطق.

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