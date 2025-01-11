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قرارات محافظ أسيوط بشأن نادي العاملين (صور)

محافظ أسيوط في جولة
محافظ أسيوط في جولة بنادي العاملين، فيتو

قام اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بجولة تفقدية لنادي العاملين بالإدارة المحلية للوقوف على احتياجات النادي وبحث سبل تطويره ليصبح مركزًا متميزًا يقدم خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية متنوعة، وذلك في إطار حرصه على تحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالإدارة المحلية وأسرهم.

 

رافقه خلال الجولة خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق ومحمد سعد مدير النادي.

إقامة دار ضيافة متميزة داخل النادي لتوفير خدمات إقامة للأعضاء والزوار

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تنمية الموارد الذاتية للنادي بما يضمن استدامته وتحسين خدماته، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على إقامة دار ضيافة متميزة داخل النادي لتوفير خدمات إقامة للأعضاء والزوار كما أشار إلى خطط لإنشاء قاعات أفراح حديثة ومجهزة لتلبية احتياجات العاملين وأسرهم بأسعار رمزية.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين بالإدارة المحلية وأسرهم، مشددًا على ضرورة توسيع الأنشطة والخدمات لتشمل أنشطة رياضية وترفيهية وتعليمية بما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتحقيق رضا العاملين.

قرار بتشكيل مجلس إدارة للنادي 

وخلال جولته، وأوضح أبوالنصر أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة للنادي يضم كفاءات متميزة قادرة على إدارة الموارد وتطوير الخدمات بكفاءة يعمل وفق خطة إستراتيجية لتطوير النادي وتحقيق أفضل استفادة منه لجميع الأعضاء.

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وفي نهاية الجولة، وجه محافظ أسيوط بسرعة البدء في تنفيذ خطط التطوير، معربًا عن أمله في أن يصبح النادي نموذجًا يحتذى به في تقديم خدمات متميزة للعاملين بالإدارة المحلية وأسرهم، بما يعكس رؤية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة.

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