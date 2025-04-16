تسليم استاد أسيوط الرياضي لمديرية الشباب والرياضة تمهيدًا لإعادة تشغيله

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تسليم استاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين لمديرية الشباب والرياضة تمهيدًا لإعادة تشغيله ودعمه للرياضة وتطوير المواهب للاستفادة من المنشآت الرياضية بأفضل شكل ممكن وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية بمحافظات الصعيد وتعزيز البنية الرياضية على أرض المحافظة والاهتمام بإتاحة الفرص أمام المواهب والنشء تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط إن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة قد تسلمت استاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع شركة استادات لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية ليعود ليواصل دوره الحيوي في دعم الرياضة وتطوير المواهب الرياضية والشبابية على أرض المحافظة.

الارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام بالشباب والنشء

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام بالشباب والنشء وممارستهم للرياضة بمختلف أشكالها عن طريق تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة مما يعود بالنفع على المواطنين ويوفر فرص العمل اللازمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن لتطوير الخدمات والمرافق وتوفير فرص للمواهب الشابة وأبطال المستقبل من الأجيال القادمة ما يعزز من اكتشاف المواهب وتوفير أماكن لتأهيلهم وصقل مهاراتهم ومواهبهم ما يساهم في تأهيل أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية خاصة أن المحافظة تزخر بالمواهب في القطاعات المختلفة.

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