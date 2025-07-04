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خارج الحدود

زاد عن الحد الأدنى للأجور بـ 30 مثلا، زيادة راتب رئيسة البيرو تثير غضب المواطنين

رئيسة البيرو دينا
رئيسة البيرو دينا بولوارتي، فيتو

أثار قرار رئيسة البيرو دينا بولوارتي، مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهريًّا، غضب كثير من المواطنين الذين قالوا إن من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر.

وأعلن وزير الاقتصاد في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن راتب بولوارتي، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولارًا)، وهو يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلًا.

رئيسة البيرو دينا بولوارتي
رئيسة البيرو دينا بولوارتي

وكان راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول.

وقال وزير الاقتصاد إن مجلس الوزراء وافق بالفعل على زيادة الراتب الخاص ببولوراتي وسيتم تطبيق الزيادة على الفور.

وعللت الحكومة الزيادة قائلة إن راتب بولوارتي السابق يحتل المرتبة 11 بالمقارنة مع 12 من نظرائها في أمريكا اللاتينية، ويزيد راتبها فقط على راتب رئيس بوليفيا.

ولم يتسن لرويترز تحديد مدى دقة ترتيب الحكومة، لكن تقييمًا أجرته صحيفة "ريو تايمز" العام الماضي أظهر أن رواتب رؤساء أميركا اللاتينية تتراوح بين ثلاثة آلاف و22 ألف دولار، بمتوسط يبلغ نحو 9600 دولار.

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رئيسة البيرو دينا بولوارتي زير الاقتصاد الحد الأدنى للأجور أمريكا اللاتينية

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